Girona – Granada 24.05 – Typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Girona – Granada. Przed nami ostatnia kolejka w lidze hiszpańskiej, w której wszystkie najważniejsze kwestie są już rozstrzygnięte. Mistrzowski tytuł trafia w ręce Realu Madryt, który w tym momencie ma aż dwanaście punktów przewagi nad drugą Barceloną. Wiemy również kto spadnie z ligi i jedna z tych trzech ekip zagra dziś z rewelacją sezonu. Ten mecz nie ma już żadnego ciężaru gatunkowego, więc obie ekipy zagrają bez presji. Kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku? Zapraszam do bukmacherskiej analizy.

Girona – Granada – typy bukmacherskie

Girona to rewelacja tego sezonu ligi hiszpańskiej. Przez pierwsze kilka miesięcy byli wskazywani nawet jako ci, którzy mogą zagrozić największym klubom takim jak Real Madryt czy Barcelona. Grali oni naprawdę niezwykle skuteczny futbol, ale przyszedł czas na zadyszkę. Drużyna nie wytrzymała presji całego sezonu i w pewnym momencie zeszła z najwyższych obrotów. Tytuł mistrzowski trafił w ręce Królewskich, ale Girona z pewnością może być z siebie w pełni zadowolona. Wykręcili naprawdę świetny wynik. Jak wyglądali w ostatnich meczach? Zwycięstwo z Valencią, porażka z Villarrealem, remis z Alaves. A wcześniej seria trzech zwycięstw z rzędu. Potencjał w tej ekipie jest jak widać ogromny i z pewnością w przyszłym sezonie znowu będą groźni.

Granada to jedna ze słabszych ekip tegorocznej kampanii La Liga. W 37 meczach zgromadzili zaledwie 21 punktów, notując przy tym bilans bramkowy 38:72. To powoduje, że skończą sezon na 19. miejscu, od kilku tygodni nie mając już większych szans na utrzymanie w lidze. Efektem tego wszystkiego jest fatalna dyspozycja w ostatnim czasie, gdzie przegrali aż cztery mecze z rzędu. Teraz mogą myśleć już o następnym sezonie, który spędzą na zapleczu najlepszej ligi w Hiszpanii.

Moim zdaniem zobaczymy tutaj dość ofensywny mecz, bo jedni i drudzy zagrają już bez zbędnej presji. Tabela jest już ustalona, więc nie ma tutaj mowy o ogromnej stawce i walki o każdy centymetr boiska. Stawiam na over 2.5 rzutów rożnych każdej drużyny po kursie @1.85.

Obie ekipy nie mają już żadnych szans na poprawienie swojej sytuacji w tabeli, więc jest to starcie bez żadnej stawki. Gospodarze mają już pewne 3. miejsce na koniec sezonu, a goście spadają do ligi niżej. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Girona – Granada

Girona wygrała trzy mecze z ostatnich pięciu

Granada notuje serię czterech porażek z rzędu

W trzech bezpośrednich starciach między tymi ekipami dwa razy padł BTTS

Jak widać na załączonym obrazku Girona dwukrotnie była górą, a raz zwyciężyła Granada.

Przewidywane składy Girona – Granada

Girona : Gazzaniga – Martinez, Lopez, E. Garcia, Blind – Tsygankov, A. Garcia, Martin, Herrera, Portu – Dovbyk

: Gazzaniga – Martinez, Lopez, E. Garcia, Blind – Tsygankov, A. Garcia, Martin, Herrera, Portu – Dovbyk Granada: Batalla – Mendez, Rubio, Miquel, Neva – Pellistri, Hongla, Gumbau, Corbeanu – Arezo, Boye



Fot. PressFocus