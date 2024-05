Olivier Giroud kończy karierę w reprezentacji Francji

Mistrzostwa Europy w Niemczech zbliżają się wielkimi krokami. Turniej ten będzie ostatnim, na którym barwy Francji będzie reprezentował Olivier Giroud. 37-latek oficjalnie ogłosił, że w wraz z końcem EURO 2024 zakończy swoją przygodę z kadrą „Trójkolorowych”.

Olivier Giroud nieuchronnie zbliża się do końca swojej przygody z futbolem. 37-letek mimo zaawansowanego piłkarskiego wieku wciąż utrzymuje się na najwyższym poziomie i w obecnym sezonie był ważnym zawodnikiem w AC Milanie. Łącznie wystąpił w 46 meczach, w których strzelił 16 goli i zaliczył dziewięć asyst. Napastnik zdecydował się jednak opuścić Europę i tuż po wygaśnięciu jego umowy z klubem przeniesie się do FC Los Angeles w MLS.

🚨 OFFICIAL: Olivier Giroud announces he’ll retire from international football after the upcoming EUROs 🇫🇷 pic.twitter.com/lCu1jfv369

— 433 (@433) May 24, 2024