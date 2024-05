Keylor Navas kończy karierę reprezentacyjną

Keylor Navas ogłosił w swoich mediach społecznościowych, że jego kariera reprezentacyjna dobiegła końca. 37-letni bramkarz Paris Saint-Germain po 16 latach w bramce reprezentacji Kostaryki ustąpi miejsca między słupkami młodszym.

Koniec pięknej historii

Keylor Navas zadebiutował w reprezentacji Kostaryki w październiku 2008 roku w spotkaniu eliminacji do mistrzostw świata przeciwko Surinamowi. Od tego czasu rozegrał w narodowych barwach 114 spotkań notując 42 czyste konta. Jednakże w ostatnim czasie regularnie był kontuzjowany w trakcie zgrupowań reprezentacji. Opuścił 16 spośród 24 ostatnich meczów Kostaryki.

Keylor Navas has officially retired from international football. What a career, Pura Vida. 🇨🇷 pic.twitter.com/u8tEdBnFLQ — Madrid Zone (@theMadridZone) May 24, 2024

Wraz z reprezentacją Kostaryki Keylor Navas wystąpił na na trzech mundialach – w 2014, 2018 i 2022 roku. Największym sukcesem byłego zawodnika Realu Madryt z kadrą jest ćwierćfinał mistrzostw świata w 2014 roku. Reprezentacja Kostaryki sprawiłą tam gigantyczną sensację, ogrywając Urugwaj i Włochy, a w meczach tych świetnie spisywał się właśnie Navas. Niespodziewanie kadra ta została wyeliminowana przez Holandię i to dopiero po serii rzutów karnych. To był ten słynny mecz, gdy Louis van Gaal zmienił bramkarza na same rzuty karne z Jaspera Cillessena na Tima Krula.

Keylor Navas nie zawiesza rękawic na kołku

Doświadczony bramkarz decyzję podjął w dosyć newralgicznym momencie. Kostaryka przygotowuje się do występu na Copa America, które rozpocznie się już 20 czerwca w Stanach Zjednoczonych. Najprawdopodobniej jego miejsce w bramce zajmie 24-letni Kevin Chamorro, zawodnik Deportivo Saprissa, czyli klubu, którego wychowankiem jest Keylor Navas.

Należy jednak zauważyć, że Navas nie kończy całkowicie kariery. Jego kontrakt z Paris Saint-Germain wygasa wraz z końcem czerwca 2024 roku i po tym dniu zostanie on wolnym zawodnikiem. Jakiś czas temu Kostarykanin łączony był z przenosinami do meksykańskiego Tigres UANL, które poszukuje zastępstwa po tym jak ich bramkarz został zawieszony na pół roku za… celowanie laserem w kierunku bramkarza drużyny rywali, gdy zasiadał na trybunach. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Portero histórico. DON KEYLOR NAVAS. Muy infravalorado, tremendo crack y leyenda madridista. 🤍🇨🇷 pic.twitter.com/bmpINsH9aP — MT2 (@madrid_total2) May 24, 2024

Keylor Navas do Europy przyjechał w 2010 roku, trafiając do Albacete. Po roku został sprowadzony przez Levante. W klubie z Walencji spisywał się na tyle dobrze, że wpadł w oko kierownictwu Realu Madryt. Z zespołem „Królewskich” sięgnął po trzy tytuły Ligi Mistrzów, cztery tytuły Klubowych Mistrzostw Świata, jedno mistrzostwo oraz Superpuchar Hiszpanii. W 2019 roku przeniósł się do PSG, gdzie początkowo był zawodnikiem wyjściowej jedenastki. Po transferze Gianluigiego Donnarummy pozycja Keylora osłabła. W styczniu 2023 roku przeniósł się na średnio udane wypożyczenie do Nottingham Forest.

fot. screen YouTube

