Wayne Rooney bliski powrotu na ławkę trenerską

Wayne Rooney niebawem może wrócić na ławkę trenerska. Jak informuje John Percy z ”The Telegraph„, po nieudanej przygodzie w Birmingham City, 38-latek jest bliski objęcia posady szkoleniowca Plymouth Argyle – klubu, który kosztem Birmingham utrzymał się w Championship.

Nieudana przygoda Rooney’a w Birmingham City

Wayne Rooney pozostaje bez pracy od stycznia, kiedy to po zaledwie trzech miesiącach został zwolniony z Birmingham. Pod jego kierownictwem ”Blues” spisywali się fatalnie. W 15 meczach jego podopieczni odnieśli tylko dwa zwycięstwa i przegrali aż dziewięć razy. W momencie przejęcia zespołu przez Rooney’a Birmingham znajdowało się na szóstym miejscu, a kiedy 38-latek był zwalniany, ”Blues” znajdowali się na 20. miejscu. Klub do końca sezonu pozostawał w dolnej części tabeli i ostatecznie zakończył rozgrywki Championship na 22. pozycji, co poskutkowało spadkiem do League One kosztem… Plymouth Argyle, do którego teraz może dołączyć Rooney.

Rooney gotowy na powrót

Według informacji podanych przez Johna Percy’ego z ,,The Telegraph”, Rooney jest bardzo bliski powrotu na ławkę trenerską w Plymouth Argyle. Drużyna z południa Anglii do ostatnich kolejek ligowych musiała walczyć o utrzymanie w Championship, co ostatecznie udało się kosztem Birmingham. Rooney otrzymał propozycję prowadzenia Plymouth po zwolnieniu Iana Fostera, który również stracił stanowisko trenera po zaledwie trzech miesiącach. Pod jego wodzą Plymouth w 11 meczach przegrało aż osiem razy.

Drużynę w ostatnich meczach sezonu prowadził Neil Dewsnip, który pełni funkcje dyrektora sportowego klubu. Dewsnip oraz Rooney mają dobre relacje i znają się jeszcze ze wspólnych czasów w Evertonie. 59-latek pracował w akademii ”The Toffees”, kiedy młody napastnik szlifował w niej swój talent. Dewsnip złożył propozycję Rooney’owi, który jest chętny na powrót na ławkę trenerską. Tuż po zwolnieniu z Birmingham jasno dał do zrozumienia, że czeka na nową ofertę.

Zdecydowanie chcę wrócić do zarządzania. To było niepowodzenie, co wydarzyło się w Birmingham, ale jestem wojownikiem i chcę do niego wrócić. Wiesz, że jako menedżer, zwolnienie jest częścią pracy i będziesz miał niepowodzenia. Chodzi o to, jak się odbijasz. Miałem trochę czasu, aby się zastanowić i upewnię się, że następnym razem to dostanę. Przed objęciem Birmingham, Rooney prowadził wcześniej Derby County, z którym w 2022 roku spadł do League One, a wkrótce przejął występujące w MLS D.C. United. W Stanach Zjednoczonych Rooney również sobie nie poradził, bowiem na stanowisku trenera ekipy z Waszyngtonu także przetrwał tylko trzy miesiące.

Fot. PressFocus

