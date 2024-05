Franck Haise chce odejść z Lens

Dziennik ”L’Equipe”, że trener Lens Franck Haise chce opuścić klub. Już od kilku miesięcy pojawiały się doniesienia, że chce on postawić kolejny krok w swojej karierze. Pod koniec sezonu Haise zapowiedział, że musi zastanowić się nad swoją przyszłością. Wszystko wskazuje jednak to, że 53-latek zdecydował się na odejście z Lens.

Franck Haise odejdzie z Lens

Dyrektor generalny Lens Arnaud Pouille, który pracuje w klubie od 2017 roku, wyraża chęć odejścia z klubu. Pouille uważany jest za jednego z architektów powrotu Lens do Ligue 1 po pięciu latach, a następnie wicemistrzostwa Francji i powrotu do Ligi Mistrzów po 21 latach. Zapowiedź odejścia Poulille’a stała się dla trenera Francka Haise’a pretekstem do opuszczenia Lens. Szkoleniowiec ”Les Artesiens” już wcześniej miał wyrażać niezadowolenie z powodu sytuacji panującej w klubowych gabinetach.

W ciągu ostatnich miesięcy pojawiały się spekulacje, że Haise chce postawić kolejny krok w swojej karierze. Pod koniec sezonu 53-latek powiedział, że ”musi zastanowić się nad swoją przyszłością w klubie”. Wszystko wskazuje, że Haise dokonał wyboru. Dziennik ”L’Equipe” informuje, że zdecydował się on na odejście z Lens.

Le directeur général, Arnaud Pouille, a annoncé son possible départ à certains salariés. Pierre Dréossi est favori pour le remplacer. Franck Haise souhaite lui aussi partir. https://t.co/GVX5OFNpEU pic.twitter.com/im6b9R9vIG — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 24, 2024

Haise dość szczęśliwie wprowadził Lens do Ligue 1 w 2020 roku. Przeszedł on z drużyny rezerw pod koniec lutego, kiedy zwolniony został Philippe Montanier. Lens wygrało dwa pierwsze mecze pod wodzą Haise’a i wskoczyło na drugie miejsce w tabeli Ligue 2 – premiowane bezpośrednim awansem do Ligue 1. Tuż po tym rozgrywki zostały zawieszone z powodu wybuchu pandemii COVID-19, a ostatecznie ich nie dokończone. Lens przyznano awans i po pięciu latach wróciło do francuskiej ekstraklasy.

Pierwsze dwa sezony po powrocie do elity Lens kończyło na zaskakująco wysokim siódmym miejscu, a w 2023 roku po 21 latach zostało wicemistrzem Francji. Po 17 latach Lens zagrało w fazie grupowej europejskiego pucharu i zarazem po raz pierwszy od 2002 roku wystąpiło w Lidze Mistrzów. ”Les Artesiens” trafili do wymagającej grupy z Arsenalem, PSV i Sevillą, którą zakończyli na trzecim miejscu i tylko z punktem straty do drużyny z Eindhoven.

Runda wiosenna okazała się jednak rozczarowaniem. Lens już po pierwszym meczu pożegnało się z Pucharem Francji, a w Lidze Europy odpadło z Freiburgiem po porażce w rewanżu 2:3, choć po pierwszej połowie prowadziło 2:0. Do ostatniej kolejki Ligue 1 zespół Haise’a przystępował z szóstego miejsca i po pierwszej połowie meczu z Montpellier wydawało się, że utrzymają tę pozycję. Lens prowadziło bowiem 2:0, ale po przerwie roztrwoniło przewagę i tylko zremisowało 2:2. Jednocześnie Lyon pokonał Strasbourg 2:1 i przeskoczył drużynę Przemysława Frankowskiego w tabeli. Lens mogło więc zagrać w przyszłorocznej edycji Ligi Europy, a pozostają im jedynie eliminacje Ligi Konferencji.

🚨🚨 POINT SUR LA SITUATION CHAOTIQUE AU RC LENS 🥶❤️💛 • Franck Haise veut partir • Diego Lopez, responsable du recrutement de Bordeaux, vient d’arriver à Lens • Joseph Oughourlian, propriétaire du RCL, reprend l’ascendant sur les décisions du club • Arnaud Pouille (DG)… pic.twitter.com/XtzSJOlWgm — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 24, 2024

Franck Haise 168 razy zasiadł na ławce Lens, co jest największą liczbą wśród trenerów, którzy prowadzili ten klub w XXI wieku. 53-latek łączony jest z Niceą, z którą dopiero co pożegnał się Francesco Farioli. Haise nie jest jednak jedynym kandydatem do przejęcia Nicei, bowiem władze klubu mają także rozważać kandydaturę Bruno Genesio, który w listopadzie 2023 roku został zwolniony z Rennes po niemal trzech latach.

fot. Winamax / YouTube

Może zaciekawi Was odrobina nostalgii? Zerknijcie na nasz cykl ”Słynne drużyny EURO”: