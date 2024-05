Oficjalnie: Xavi zwolniony z Barcelony

FC Barcelona oficjalnie poinformowała o odejściu Xaviego wraz z końcem sezonu. To pokłosie wyrazów niezadowolenia szkoleniowca z polityki transferowej klubu, które wyraził na konferencji przed meczem z Almerią. Następca Xaviego zostanie Hansi Flick, a dopięcie formalności ma być kwestią czasu.

Przypomnijmy, że Xavi już pod koniec stycznia, po porażce 3:5 z Villarrealem, ogłosił odejście z Barcelony wraz z końcem sezonu. Pod koniec kwietnia ogłoszono jednak, że Xavi porozumiał się z prezydentem klubu Joanem Laportą i zdecydował się na pozostanie. Nie minął nawet miesiąc, a sytuacja wróciła do punktu wyjścia – Xavi wraz z końcem sezonu przestanie pełnić funkcję trenera Barcelony. Z tą jednak różnicą, że tym razem to nie on zadecydował o jego odejściu.

Na konferencji przed meczem 36. kolejki z Almerią (2:0) Xavi wyraził niezadowolenie z prowadzonej przez klub polityki, co miało rozsierdzić prezydenta Joana Laportę. Zapytany, czy Barcelona w przyszłym sezonie będzie w stanie nawiązać walkę z Realem Madryt odpowiedział:

Dzień po meczu z Almerią doszło do spotkania, na którym Xavi miał zostać poinformowany, że Barcelona rozwiąże z nim wygasający w czerwcu 2025 roku kontrakt. Pytany przez media o zwolnienie Xavi robił dobrą minę do złej gry, ale po tygodniu wszystko stało się jasne. Barcelona oficjalnie poinformowała, że od sezonu 2024/25 nie będzie on już prowadził pierwszego zespołu.

Pewnym jest, że schedę po Xavim przejmie Hansi Flick. Były trener Bayernu oraz selekcjoner reprezentacji Niemiec ma dopinać ostatnie formalności z Barceloną. Fabrizio Romano informował, że Niemiec od kilku miesięcy był na radarze ”Dumy Katalonii” i przez to nie podejmował się nawet negocjacji choćby z klubami Premier League.

Flick zostałby trzecim w historii Barcelony szkoleniowcem z Niemiec – po Hennesie Weisweilerze (1975-76) i Udo Lattku (1981-83). Dla Flicka zaś, który od września 2023 roku i zwolnienia z reprezentacji Niemiec jest bezrobotny, byłaby to druga w karierze i pierwsza od niemal 20 lat praca za granicą. Na początku sezonu 2006/07 pełnił rolę asystenta trenera w Salzburgu, ale wkrótce dołączył do sztabu Joachima Loewa.

🔵🔴🇩🇪 Hansi Flick, prepared to wait for Barça job as his priority has been clear for months even before Xavi was confirmed as their manager.

The contract and financial agreement has never been an issue. Flick considers Barça a dream job, it depends on Laporta with Xavi now. pic.twitter.com/8A2BR1BDig

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2024