Miała być Roma, będą petrodolary – transfer ze szpilką w tle

AS Roma przejdzie latem sporą zmianę – poza nowym dyrektorem obszaru technicznego w osobie Florenta Ghisolfiego, po raz pierwszy od 2021 roku podejdą do nowego sezonu bez Jose Mourinho na ławce trenerskiej. Do tego prawdopodobnie po sześciu latach zagrają w Champions League. Jednym z kolejnych celów było sprowadzenie z wolnego transferu pomocnika Cagliari, Urugwajczyka Nahitana Nandeza. Teraz jest już „po herbacie” – zagra w Arabii Saudyjskiej.

Miała być Roma, będą petrodolary

Jeszcze kilka dni temu, Roma była faworytem w wyścigu po podpisanie Urugwajczyka z wolnego transferu. Dzień po ostatnim meczu sezonu dla Cagliari, gdzie Nandez pożegnał się z kibicami „Isolanich”, ogłoszono jego transfer do Al-Qadisiyah

He chose the real Yellow & Red. Obviously

Nahitan Nandez podpisał trzyletnią umowę z drużyną, która mając kolejkę do końca w drugiej lidze saudyjskiej pewna jest już awansu do Saudi Pro League. Al-Qadisiyah do którego przyjdzie od nowego sezonu, rocznie płacić mu będzie 10 milionów euro, co oznacza, że jeżeli wypełni umowę zarobi wraz z podpisem na umowie (dwa miliony euro) aż 32 miliony w europejskiej walucie.

Al-Qadisiyah należy do państwowego giganta naftowego, firmy Aramco. Jest to sponsor główny zawodów Formuły 1, a także główny partner jednego z zespołów ścigających się w samej serii – mowa bowiem o Astonie Martinie, dla którego jeździ dwukrotny mistrz świata, Fernando Alonso. W drużynie przyszłego beniaminka w składzie występuje m in. Joel Robles (były bramkarz Evertonu), Kiko Femenia (kilka lat w Watfordzie) czy Andre Carrillo (gol na MŚ 2018 dla kadry Peru).

Szpilka w tle

Saudyjczycy prawdopodobnie także widzieli transferowe plotki. Po ogłoszeniu piłkarza kadry „Garra Charrua” nawiązali do tego w osobnym wpisie. Była to szpilka właśnie w kierunku Romy. Napisali bowiem: „Wybrał tych prawdziwych żółto-czerwonych. Oczywiście” – oznaczyli w dodatku włoski klub. Prawdopodobnie w klubie uważają, że „nieważne co mówią, ważne żeby mówili”. AS Roma rzecz jasna nie odpowiedziała na wpis.

Nahitan Nandez na przełomie 2021 oraz 2022 został oskarżony o przemoc domową przez własną żonę. Wydano z tej okazji wobec niego nakaz aresztowania. Z tego powodu, wysypał się choćby jego transfer do Interu.

