SSC Napoli w bieżącym sezonie jest jednym z największych rozczarowań w czołowych ligach Europy. Mistrzowie Włoch z 2023 roku przebyli prawdziwy boiskowy kataklizm. Grozi im brak pucharów mimo (już zaklepanych) ośmiu miejsc dla włoskich klubów w Europie w sezonie 2024/25. Po kampanii z trzema trenerami – Rudim Garcią, Walterem Mazzarrim i Francesco Calzoną spodziewane jest wietrzenie magazynów. Dość ma mieć kapitan klubu, Giovanni Di Lorenzo.

Kluczowy piłkarz Napoli z hitowym transferem?

Giovanni Di Lorenzo przybył do Neapolu w 2019 roku jaki wyróżniający się gracz beniaminka Empoli. Z miejsca stał się piłkarzem wyjściowego składu i w ostatnich miesiącach, wraz z Chwiczą Kwaracchelią czy Victorem Osimhenem jest piłkarzem, od którego rozpoczyna się ustalanie składu na mecz. W dodatku, sam piłkarz od wielu miesięcy jest kapitanem drużyny. Możliwe, że w samym zawodniku coś jednak pękło.

Według informacji włoskiego newsmana Alfredo Pedulli, relacja na linii piłkarz-klub jest nie do naprawienia. Nie wiadomo co dokładnie jest przyczyną, choć podejrzewa on, że urazić go miało to, że nie jest dla klubu „nietykalny” w kontekście rynku transferowego. Mówimy o kapitanie Napoli z kontraktem do 2028 roku, aktualnym mistrzu Europy – koniu pociągowym całego klubu.

Prawy obrońca to piłkarz o iście końskim zdrowiu – przez pięć sezonów w Neapolu rozegrał w lidze 174 z możliwych 189 spotkań – najmniejsza liczba meczów ligowych jakie zagrał to 33 (z możliwych 38). Według lokalnych dziennikarzy przyczyną może być impas w relacji z piłkarzami (niewymienionymi z nazwiska), którzy robią w szatni Napoli wrogą robotę.

Sytuacje chce wykorzystać Inter. Mistrzowie Włoch, którzy sięgnęli niedawno po swój 20. tytuł planują latem pozbyć się Denzela Dumfriesa. U Holendra, podobnie jak u Lautaro Martineza nastąpił impas w rozmowach o przedłużeniu umowy. Dodatkowo, klub z Lombardii kontaktował się już w sprawie transferu obrońcy Napoli.

Na tym etapie jest bardzo prawdopodobne, że rynek zostanie zbadany także przez duże włoskie i zagraniczne firmy – kilka z klubów na pewno wkrótce będzie gotowych, aby złożyć propozycję. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że mecz 38. kolejki z Lecce na Stadio Via del Mare będzie dla Di Lorenzo ostatnim w koszulce 'Partenopeich’.

Fot. screen YouTube/ Serie A

Może zaciekawi Was odrobina nostalgii? Zerknijcie na nasz cykl ”Słynne drużyny EURO”: