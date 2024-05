Legia Warszawa żegna kolejnych piłkarzy

Legia Warszawa poinformowała, że wraz z końcem sezonu z klubem pożegnają się Yuri Ribeiro, Gil Dias i Qendrim Zyba. Ribeiro żegna się z Legią po trzech latach, jego rodak Gil Dias po roku, a Zyba po zaledwie pół roku. Ostatni dwaj wymienieni zawodnicy trafili do Legii na zasadzie wypożyczenia, a ich występy znacznie poniżej oczekiwań sprawiły, że przekreślili oni swoje szanse na pozostanie w klubie.

Legia ogłasza kolejne odejścia

W ubiegłym tygodniu kapitan Legii Josue Pesquiera rozwiał wszelkie wątpliwości i poinformował o odejściu z klubu wraz z końcem sezonu. Tuż przed meczem ostatniej kolejki tego sezonu PKO BP Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin ”Wojskowi” ogłosili nazwiska trzech piłkarzy, którzy wkrótce pożegnają się z Legią. Dwaj z nich to rodacy Josue – Yuri Ribeiro i Gil Dias. Trzecim zawodnikiem, który opuści Legię wraz z końcem sezonu jest Qendrim Zyba.

Sobotni mecz z Zagłębiem Lubin będzie ostatnim w barwach Legii dla Josue, Yuriego Ribeiro, Gila Diasa i Quendrima Zyby. Pożegnajmy naszych piłkarzy przy pełnych trybunach. Do zobaczenia. — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) May 24, 2024

Podobnie, jak Josue, Ribeiro spędził w Legii trzy ostatnie sezony. Portugalczyk trafił do stolicy Polski latem 2021 roku jako wolny zawodnik, po uprzednim wygaśnięciu jego umowy z Nottingham Forest. W pierwszym roku gry dla Legii Ribeiro wystąpił w zaledwie 18 meczach, bowiem wiosną 2022 roku stracił wiele tygodni z powodu kontuzji. W sezonie 2022/23 stał się jednak ważnym elementem układanki Kosty Runjaicia, który w pewnym momencie przeformatował go na środkowego obrońca. Portugalczyk wystąpił w 29 meczach i sięgnął z Legią po srebrny medal mistrzostw Polski oraz Puchar Polski.

Latem 2023 roku Legia z Ribeiro w składzie zdobyła Superpuchar Polski oraz awansowała do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Ribeiro strzelił nawet dwa gole – jednego w rewanżowym meczu II rundy eliminacji z Ordabasym (3:2), a drugiego w meczu ostatniej kolejki fazy grupowej z AZ (2:0). Portugalczyk dołożył do tego asystę w wygranym 2:1 na wyjeździe grupowym meczu ze Zrinjskim Mostar. W europejskich pucharach Ribeiro ustanowił połowę swojego dorobku w Legii, bowiem oprócz dwóch goli i asysty w meczach LKE, w 62 występach w Ekstraklasie zdobył jedną bramkę i dołożył dwie asysty.

Yuri Ribeiro odchodzi z Legii Warszawa. Yuri dziękujemy za wszystko i życzymy powodzenia w dalszej karierze! ➡️ https://t.co/tzYdEc6hiT pic.twitter.com/LOz7fPNcZL — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) May 24, 2024

Tak, jak kibice Legii dziękowali Ribeiro za jego dokonania w stołecznym klubie, tak nie wyrażali już aprobaty w kierunku Gila Diasa oraz Qendrima Zyby. Dias trafił do Legii pod koniec letniego okienka z VfB Stuttgart na zasadzie wypożyczenia. Portugalczyk miał także w CV występy w Fiorentinie, Olympiakosie, Nottingham, Granadzie, czy Benfice, więc oczekiwania wobec niego były duże. Dias okazał się jednak kompletnym niewypałem. Wystąpił w 24 meczach, ale tylko pięć razy znalazł się w wyjściowym składzie. Dołożył tylko jedną asystę – w meczu 1/16 finału Pucharu Polski z GKS-em Tychy (3:0).

Zyba zaś został sprowadzony do Legii zimą 2024 roku na zasadzie wypożyczenia z kosowskiego FC Ballkani. Zyba w 2023 roku zdobył z Ballkani mistrzostwo Kosowa, a w sezonie 2023/24 dotarł z tym klubem do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Miał on być następcą Bartosza Slisza, który odszedł do Atlanty United, ale okazał się tylko rezerwowym. Zyba wystąpił w zaledwie sześciu z 16 możliwych meczów, a jego najdłuższy występ to 45 minut w debiucie przeciwko Molde (2:3). Mecz z norweską drużyną był zresztą jedynym, w którym Kosowianin znalazł się w wyjściowym składzie.

Gil Dias odchodzi z Legii Warszawa. Dziękujemy i życzymy powodzenia w dalszej karierze. ➡️ https://t.co/GOGzpVYgpe pic.twitter.com/VuRZHC3Odi — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) May 24, 2024

fot. Legia Warszawa / YouTube

