Widzew Łódź: Czterech zawodników opuszcza klub

Widzew Łódź opublikował specjalny komunikat, w którym dowiadujemy się, że czterech zawodników opuści klub po sezonie. Jakub Szymański, Serafin Szota, Ernest Terpiłowski i Paweł Zieliński odchodzą wobec nieprzedłużenia wygasających w czerwcu kontraktów.

Widzew Łódź żegna czterech piłkarzy

W przyszłym sezonie barw czterokrotnych mistrzów Polski nie będzie już bronić czterech zawodników. Jakub Szymański, Serafin Szota, Ernest Terpiłowski oraz Paweł Zieliński opuszczają klub w związku z brakiem nowych umów na nowy sezon. Widzew Łódź poinformował o tej decyzji w specjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Jakub Szymański, Serafin Szota, Ernest Terpiłowski i Paweł Zieliński rozstają się z Widzewem. Dziękujemy Wam za godne reprezentowanie czerwono-biało-czerwonych barw i życzymy powodzenia w przyszłości! 🫡 Więcej 🔗 https://t.co/bh2Pxm0euE pic.twitter.com/6yvrwSdLoZ — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) May 24, 2024

Jakub Szymański to bramkarz, który w tym sezonie nie grał zbyt wiele. Wystąpił tylko w trzech meczach, gdzie dwa z nich były starciami w Pucharze Polski. Raz zachował czyste konto.

Najbardziej może dziwić odejście Serafina Szoty. Nominalny stoper stanowił ważne ogniwo w układankach zarówno Janusza Niedźwiedzia, jak i Daniela Myśliwca. W sumie dla Widzewa rozegrał 45 spotkań. Jest szansa, że pozostanie w Ekstraklasie, gdyż m.in. Śląsk Wrocław wyrażał zainteresowanie jego usługami.

Ernest Terpiłowski przychodził dwa lata temu jako wielka nadzieja klubu. Rzeczywistość okazała się jednak nader inna. Bilans 22-latka w drużynie zamknie się na 56 meczach, sześciu golach i pięciu asystach.

Najdłużej, bo od 2021 roku w barwach Widzewa Łódź występował Paweł Zieliński. Prywatnie brat reprezentanta Polski i piłkarza z Serie A, Piotra. Ostatnio stracił on uznanie w oczach trenera i bardzo dużo mówiło się o jego potencjalnym odejściu latem. W sumie rozegrał 73 mecze dla Widzewa.

Uratowany sezon

Przed ostatnią kolejką Ekstraklasy Widzew Łódź zajmuje 10. miejsce w tabeli. Istnieje jeszcze szansa, że może przeskoczyć o jedno miejsce. Ponieważ będący wyżej Piast Gliwice ma tyle samo punktów. Jutro w ostatnim meczu sezonu podopieczni Adriana Myśliwca zmierzą się z Radomiakiem. Początek sezonu wskazywał, że drużyna może być w innym położeniu.

Drużynę na początku obecnej wciąż kampanii prowadził Janusz Niedźwiedź. Do niedawna wielu chciało go nosić za rękach za to, jak wyciągnął klub z niebytu. Pojawiały się nawet głosy, że po zwolnieniu Czesława Michniewicza 42-latek będzie kandydatem na selekcjonera reprezentacji Polski. Coś jednak posypało.

Już po 4. kolejce posada trenera była mocno zagrożona. Ten jednak się uratował, pokonując w derbach ŁKS 1:0. Trzy tygodnie później Janusz Niedźwiedź wylądował na bruku. Wszystko po porażce z Legią 1:3. Była to pierwsza zmiana trenera w tym sezonie Ekstraklasy.

Już przed meczem mówiłem, że wygrana z Legią wymagała wzniesienia się na wyżyny. Musieliśmy być najlepsi i skuteczni z przodu bez popełniania błędu. W niedzielę tacy nie byliśmy i nie wywieźliśmy z Warszawy ani punktu. Niektórzy zawodnicy nie zagrali dobrze. Niestety, w takich meczach trzeba być perfekcyjnym, a tacy nie byliśmy – stwierdził Niedźwiedź na pomeczowej konferencji prasowej.

Następcą został Daniel Myśliwiec, który dał spokojnie utrzymanie drużynie. Udowodnił on tym samym, że jego udany czas w Stali Rzeszów nie był w żadnym stopniu dziełem przypadku. Nie bez powodu, Myśliwiec uważany jest za jedną z twarzy młodej polskiej myśli szkoleniowej.

Wylądował 🛬 Daniel Myśliwiec został nowym trenerem Widzewa Łódź. Witamy w Klubie i życzymy wielu sukcesów! 🤝🏻 ℹ️ Dziś wywiad, a jutro o godz. 9:30 konferencja 📺 — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) September 5, 2023

Może zaciekawi Was odrobina nostalgii? Zerknijcie na nasz cykl ”Słynne drużyny EURO”: