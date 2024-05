Cagliari z końcem sezonu pożegnało Claudio Ranieriego. Nie było to jednak pożegnanie planowane – 72-latek ogłosił decyzję w tygodniu przed ostatnią kolejką dla „Isolanich” z Fiorentiną. Przyznał, że kończy z piłką, mimo, że ma jeszcze rok ważną umowę z klubem z Sardynii. W tej sytuacji, klub zmuszony poszukać jest w trybie awaryjnym jego następcy. Wśród potencjalnych kandydatów mamy mistrza świata.

Cagliari szuka następcy Claudio Ranieriego. Na liście mistrz świata

Wśród faworytów do objęcia posady jest niedawny specjalista od walki o utrzymanie, Marco Baroni. Drugi rok z rzędu udanie walczy o utrzymanie, w momencie, gdy wiele wskazuje, że może on spaść z ligi. Mistrz Włoch z 1990, który strzelił bramkę na wagę tytułu ma wciąż rok umowy z klubem z Marc’Antonio Bentegodi. Baroni kuszony jest przez trzy drużyny Serie A – wiadomo, że jedną z zainteresowanych jego usługami drużyn jest Monza.

Według mediów, posada na Sardynii jest miejscem dość atrakcyjnym, wielu szkoleniowców miało się zgłosić już po samej decyzji Ranieriego.

Swojego odkupienia szuka jednak, po fatalnej przygodzie w Olympique’u Lyon – Fabio Grosso. Już nie tak młodziutki piłkarz, ale z pewnym doświadczeniem pracy jako trener, były mistrz świata z 2006 roku. Po wygraniu Serie B z Frosinone wydawało się, że Grosso wstaje na nogi, jednak dosłownie i w przenośni – dostał mocnego gonga w Ligue 1. Najbardziej znanym przypadkiem w jego pracy było oberwanie przedmiotem w głowę przed derbowym starciem z Olympique Marsylią na wyjeździe. Na ten moment, w grze jest jeszcze jedno nazwisko – nigdzie niewymienione.

Prezydent Cagliari Tommaso Giulini nie spieszy się jednak z decyzją. Decyzji spodziewać się więc można w przyszłym miesiącu, tak aby zgodnie z planem rozpocząć sezon pod batutą nowego szkoleniowca.

Claudio Ranieri i jego druga przygoda na Sardynii to same sukcesy. Nieoczekiwany powrót do elity, a także utrzymanie zespołu w sezonie jako beniaminek – to będzie mu długo pamiętane. Powtórzył on sukces z awansem po raz drugi w klubie, po tym gdy zrobił dwa awanse po przejęciu „Isolanich” w trzeciej lidze na przełomie lat 80. i 90.