W sierpniu, Lucas Paqueta będzie mieć 27 lat. Ma on za sobą już wiele lat w europejskiej piłce. W swoim CV ma już na koncie Flamengo, AC Milan, Olympique Lyon, a obecnie gra w West Hamie United. Jeżeli FA udowodni mu zarzuty dotyczące ustawiania meczów ze swoim udziałem – będzie po nim. Rozbieżność kar jest spora, ale za podobny czyn przyznawano w przeszłości bardzo surowe kary.

Lucas Paqueta w opałach – kara może skończyć jego karierę

Gwiazda West Hamu jest pod lupą angielskiego wymiaru sprawiedliwości. FA bada cztery kartki Paquety w meczach z: Leicester, Aston Villą, Leeds i Bournemouth. W ciągu ostatnich dwóch sezonów, ich zdaniem, „jedna lub więcej osób” odniosła korzyści finansowe.

Paqueta, jeżeli zostanie uznanym za winnego, może mieć po karierze. Według informacji ’TalkSport’, za każde wykroczenie grozi zakaz od sześciu miesięcy do dożywotniego zakazu. Rok temu, Brazylijczyk miał zamienić Londyn na błękitną część Manchesteru – na przeszkodzie stanęło jednak dochodzenie FA. 80 milionów euro przeszło „Młotom” koło nosa. Dochodzenie wszczęte zostało w sierpniu 2023 roku.

Były obrońca Reading Kynan Isaac został ukarany dziesięcioletnim zakazem w 2022 roku za udział w ustawianiu miejsc po żółtej kartce w meczu Pucharu Anglii przeciwko Shrewsbury. Jeżeli podobnie jak Isaac otrzyma zawieszenie na dekadę – kończy to w praktyce jego karierę, bo wróci około 37. urodzin do futbolu.

Lucas Paqueta ma czas do 3 czerwca na wyjaśnienia w tej sprawie.

Ekstremalnie długie zawieszenie – przykłady

Podobną karę w piłce odbył Francesco Flachi, były piłkarz Sampdorii. Ten jednak nadużywał kokainy i dostał 12 lat banicji. Było to bowiem dla niego drugie zawieszenie, stąd tak wysoka kara. Na jego szczęście, dotknęło go to w schyłkowym okresie kariery. Paqueta w chwili obecnej jest znacznie młodszy od niego.

Mistrz olimpijski z Pekinu najpierw otrzymał 42 miesiące zawieszenia, po czym dostał kolejne trzy i na koniec – przeogromne osiem lat i osiem miesięcy. Po wygaśnięciu ostatniej z kar, Schwarzer będzie 39-latkiem. W innych sportach, surowo karze się choćby lekkoatletów . Bardzo surowo ukarano choćby chodziarza, Alexa Schwarzera, także narodowości włoskiej. Ukarany on został w swojej karierze trzema banicjami., po czym dostał kolejne trzy i na koniec –. Po wygaśnięciu ostatniej z kar, Schwarzer będzie 39-latkiem. Sprawa chodziarza jest jednak przykładem skrajnym – od sześciu lat walczy nieustannie o swoją niewinność.

Piłkarze kontra obstawianie

Lata temu w sprawie obstawiania u bukmachera głośno zrobiło się w kontekście Gianluigiego Buffona. Na szczęście dla wybitnego bramkarza, mowa była o wyścigach konnych.

W ostatnich miesiącach wiele było przypadków, gdzie piłkarze byli zawieszeni z uwagi na obstawianie meczów u bukmachera. Tak było w przypadku Ivana Toneya. Gwiazdor Brentfordu okazał się winny złamania 232 zasad kodeksu FA przez co został zawieszony na osiem miesięcy – wrócił do gry w styczniu.

Nicolo Fagioli w październiku 2023 roku został zawieszony na siedem miesięcy za naruszenie zasad dotyczących zakładów. Włoch także wrócił już na boisko – znalazł się w szerokiej kadrze na Euro 2024 Włochów.

Ostatnim z winowajców jest Sandro Tonali. Były pomocnik Milanu został zawieszony na 10 miesięcy. Newcastle, jego aktualny pracodawca, miał w ramach zobowiązania przestać wypłacać piłkarzowi pensję oraz pozwolić trenować mu w okresie zawieszenia. W ramach kary, odbyć ma on też program prowadzący do wyleczenia go z uzależnienia.

