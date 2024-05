Eliminacje europejskich pucharów na… stadionie do rugby

Wiadomo, że piłka nożna to nie jest jedyna dyscyplina sportowa, której mecze rozgrywane są na trawie. Daje to możliwości gry w futbol na różnych stadionach. Przekonają się o tym już niedługo rywale gibraltarskich drużyn w eliminacjach europejskich pucharów. Ekipy z tego kraju podejmą gości na obiekcie, na którym grają… zawodnicy uprawiający rugby oraz krykiet.

Skąd eliminacje na takim obiekcie?

Wszystkiemu winien jest remont głównego obiektu do piłki nożnej w brytyjskim terytorium zależnym. Obecnie Victoria Stadium nie jest gotowa do użytku. Gibraltarski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że UEFA wyjątkowo przychyliła się do ich wniosku o zmianie stadionu. Dlatego teraz głównym domem gibraltarskiej piłki, przynajmniej przez pewien czas, będzie Europa Point.

UEFA zgodziła się żeby tymczasowo (Victoria Stadium jest przebudowywany) gibraltarskie zespoły grały w Lidze Narodów i europejskich pucharach na krykietowo-rugbowym obiekcie Europa Sports Park. https://t.co/OX0Xoi9wHx pic.twitter.com/GhJPDtG9Ez — Maciej Kusina (@MaciejKusina) May 24, 2024

Na razie UEFA zgodziła się, aby na stadionie służącym do gry krykieta oraz rugby były rozgrywane następujące spotkania:

Mecze Gibraltaru w Lidze Narodów UEFA 2024 oraz mecze towarzyskie tej reprezentacji;

Mecze kwalifikacji gibraltarskich drużyn w Lidze Mistrzów UEFA (pierwsza, druga oraz trzecia runda w eliminacjach);

Mecze kwalifikacji gibraltarskich drużyn w Lidze Konferencji UEFA (pierwsza, druga oraz trzecia runda w eliminacjach)

Do czego służy obiekt Europa Point?

Stadion Europa Point także będzie odpowiednio przebudowywany, aby spełnić wymagania UEFA. Europejska federacja zastrzegła, że ma prawo zmienić obiekt, gdy nie będzie on spełniał ich wytycznych. Gibraltarski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że prace budowlane na Victoria Stadium są prowadzone szybko i widać na nim postępy. Europa Point to obiekt reprezentacji Gibraltaru w rugby. Co ciekawe, niegdyś był to krykietowy stadion Ministerstwa Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii. Rozgrywano tu również zawody w squasha, rzutkach, futsalu czy badmintonie.

Do 2015 roku planowano, aby reprezentacja Gibraltaru w piłce nożnej rozgrywała swoje mecze właśnie na Europa Park. Plany jednak porzucono, przez co obiekt obok skał nie został areną zmagań dorosłych piłkarzy. Zamiast tego postawiono na Victoria Stadium.

Piłka nożna i piłka jajowata

Mecze piłki nożnej można rozgrywać również na stadionie… futbolu amerykańskiego. Świetnym przykładem jest jedna z amerykańskich lig piłkarskich United Premier Soccer League. Drużyna GZS Bridgeport FC rozgrywa swoje mecze tam, gdzie na co dzień grają zawodnicy futbolu amerykańskiego. Muszą walczyć z wielością linii typowych dla tamtej dyscypliny czy bieżnią lekkoatletyczną, która jest obok zlokalizowana.

Przykład Gibraltaru czy GZS Bridgeport FC pokazują, że piłka nożna może być rozgrywana na różnych stadionach. Wielość wykorzystania funkcji jest tylko plusem. Z czasem multidyscyplinarne obiekty mogą się okazać codziennością z uwagi na koszty. Przez wiele lat Wycombe Wanderers i London Wasps grały na jednym stadionie. Pierwszy to zespół piłkarski z niższych lig angielskich. Grał w nim chociażby Adebayo Akinfenwa. Na Madejski Stadium swoje mecze rozgrywa za to zespół Reading F.C., a także drużyna rugby union London Irish.

fot. screen YouTube

