Nicola Zalewski na liście transferowej! Polak odejdzie z Romy?

Według informacji włoskich mediów Nicola Zalewski znalazł się na liście transferowej AS Romy. Trener Daniele De Rossi nie znajduje miejsca dla Polaka w swojej drużynie. “La Gazzetta dello Sport” informuje, że klub z Rzymu będzie chciał spieniężyć lewego wahadłowego reprezentacji Polski.

Koniec pięknej historii w Romie

Nicola Zalewski trafił do AS Romy jako dziecko i przeszedł drogę od drużyn młodzieżowych do seniorskiego zespołu. Polak debiutował w barwach „Giallorossich” w maju 2021 roku w półfinale Ligi Europy przeciwko Manchesterowi United. Trenerem, który jako pierwszy postawił na Nicolę był Paulo Fonseca.

Nicola Zalewski znalazł sie na liście transferowej AS Romy, donosi La Gazetta. Bardzo chętnie klub by go latem sprzedał, czyli bez zaskoczenia. — Tomek Hatta (@Fyordung) May 24, 2024

W sezonie 2021/2022 wychowanek klubu zyskał przychylność Jose Mourinho. Legendarny portugalski trener dostrzegł talent w Polaku i regularnie na niego stawiał na pozycji wahadłowego. Przez dwa sezony z „The Special One” na ławce Nicola Zalewski mógł uważać się za zawodnika wyjściowej jedenastki AS Romy. Po odejściu Portugalczyka pozycja reprezentanta Polski w stolicy Włoch osłabła.

Nowy trener, legenda tego klubu – Daniele De Rossi – nie obdarzył lewego wahadłowego reprezentacji Polski zaufaniem. De Rossi chętniej korzysta z formacji z czwórką obrońców, w której Nicola Zalewski nie najlepiej się odnajduje. Gra w defensywie z pewnością nie należy do atutów Polaka. Dostawał on co prawda szanse na skrzydle czy w środku pola lecz nie potrafił ich wykorzystać.

Nicola Zalewski musi szukać nowego klubu

W ostatnich 13 meczach ligowych były zawodnik reprezentacji Włoch tylko czterokrotnie korzystał z jego usług. Nicola Zalewski zawiódł m.in. w rewanżu półfinału Ligi Europy przeciwko Bayerowi Leverkusen. Włoskie media zgodnie wybrały go najsłabszym zawodnikiem AS Romy.

📰Críticas en Italia a Nicola Zalewski 🇵🇱 por su actuación ayer con la #ASRoma en #EuropaLeague.@forzaroma: "No tiene la constitución ni la experiencia adecuadas"@Gazzetta_it: "Tuvo que marcar a Frimpong. le pasó factura, no lo controló. Cambió de banda pero no mejoró su juego" pic.twitter.com/9kKaSLL5Bn — Eugenio González Aguilera (@Eugeniogonza2) May 10, 2024

Kontrakt reprezentanta Polski wygasa w czerwcu 2025 roku, w związku z czym letnie okienko transferowe to ostatni moment na to, by AS Roma zarobiła cokolwiek na transferze swojego wychowanka. Zalewski w sumie dla seniorskiego zespołu rozegrał 105 spotkań, w których zdobył dwie bramki i siedem asyst. Od 2021 roku regularnie występuje też w barwach „Biało-Czerwonych”.

Według włoskich mediów „Giallorossi” będą oczekiwać za Polaka co najmniej kilku milionów euro. Nicola Zalewski chciałby kontynuować swoją karierę we Włoszech. Wśród klubów potencjalnie zainteresowanych sprowadzeniem reprezentanta Polski wymienia się Fiorentinę czy Bolognę.

fot. PressFocus

