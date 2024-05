Gwiazda La Liga przez dwa lata grała ze… szkłem wbitym w stopę

Ernesto Valverde, szkoleniowiec Athletic Bilbao poinformował, że Iñaki Williams opuści mecz 38. kolejki La Liga z Rayo Vallecano z powodu interwencji medycznej, której poddał się kilka dni temu. Okazało się, że gwiazda „Los Leones” przez niemal dwa lata grała w piłkę z dwucentymetrowym odłamkiem szkła w swojej stopie.

Ta historia sama w sobie jest niewiarygodna i przerażająca. Iñaki Williams podczas wakacji dwa lata temu rozbił szklany wazon w swoim domu i pokaleczył sobie stopę. Rana została zszyta, wszystko było w porządku. Po ponad roku gwiazda La Liga zaczęła odczuwać delikatny dyskomfort w swojej stopie. Sytuację tę skomentował Ernesto Valverde podczas konferencji prasowej.

Po finale przeszedł rezonans magnetyczny i nadal miał szkło w podeszwie stopy, ponieważ kiedy go zszywali, zostawili szkło w środku. Nie było to małe szkło, miało dwa centymetry długości i zbliżało się do ścięgna. Lekarz i ja wybuchnęliśmy śmiechem, ponieważ nie mogliśmy w to uwierzyć, to było miesiąc temu i trzeba było to usunąć.

Przez prawie dwa lata Iñaki Williams regularnie trenował, grał w meczach La Liga, Pucharu Króla i reprezentacji Ghany z dwucentymetrowym odłamkiem szkła w stopie. Legenda Athletic Bilbao jest jednym z najszybszych zawodników w lidze hiszpańskiej, wykonuje bardzo dużo sprintów i przez prawie dwa lata nie czuł, że coś jest nie tak? W międzyczasie ustanowił rekord 251 spotkań rozegranych z rzędu.

Cała ta historia mogła skończyć się tragicznie. Gdyby ten odłamek przemieścił się o kilka centymetrów mógłby poważnie uszkodzić stopę i potencjalnie nawet zakończyć karierę piłkarza. Jak to się stało, że w szpitalu nikt nie zauważył dwucentymetrowego odłamka szkła w stopie? Niewiarygodne. Sam zawodnik pochwalił się w mediach społecznościowych wielkością kawałka, który miał w swojej nodze.

