Adam Buksa nie zostanie dłużej w Turcji

Adam Buksa poinformował w swoich mediach społecznościowych, że nie będzie kontynuował dłużej gry w Antalyasporze. Reprezentant Polski przebywał w Turcji na wypożyczeniu z RC Lens. Nieznana jest dalsza przyszłość napastnika.

Adam Buksa odchodzi

Adam Buksa odnalazł się na wypożyczeniu w Antalyasporze. Trafił tam by odbudować się po nieudanym okresie w RC Lens. We francuskim klubie pauzował przez ponad 150 dni w związku z urazem stawu skokowego. Ten moment na szczęście już dawno przeminął. 27-latek w ostatnich miesiącach złapał wysoką dyspozycję, strzelał bramki. Jeszcze wczoraj na zakończenie sezonu trafił do siatki w zremisowanym meczu 1:1 z Alanyasporem. Wysoka forma uczyniła Buksę czołowym snajperem ligi, obok takich gwiazd jak Mauricio Icardi czy Edin Dzeko.

Dziś jednak 27-latek poinformował, że jego przygoda w Turcji dobiega końca. Opublikował specjalny post na swoim profilu w mediach społecznościowych, w którym dziękuje klubowi za wszystko: Kampania 2023/2024 dobiegła końca, podobnie jak mój czas w Antalyasporze. Dziękuje każdej osobie, która sprawiła, że czułem się mile widziany w tym pięknym mieście. Jestem dumny i wdzięczny, że miałem okazję nosić czerwono-białą koszulkę z numerem dziewiątym na plecach. Życzę wszystkiego najlepszego na przyszłość! – napisał Adam Buksa w mediach społecznościowych.

C’est donc officiel Adam Buksa va revenir au RC Lens cet été avant certainement de trouver un autre point de chute en Europe La saison de l’attaquant polonais avec Antalyaspor où il était prêté: 🏟️ 33 matchs

⚽️ 16 buts

👟 2 passes décisives pic.twitter.com/1ZKTdRy6da — Pilka & Nozna 🇵🇱 (@FootPolak) May 25, 2024

W umowie wypożyczenia, którą zawarło RC Lens z Antalyasporem była klauzula wykupu Polaka w wysokości czterech milionów euro. Jednak jak twierdzą lokalne media, sam Adam Buksa miał się sprzeciwić tej transakcji. Teraz wróci do Lens, jednak wątpliwym jest jego gra w tym klubie w następnym sezonie.

W sumie dla ekipy znad Bosforu reprezentant Polski rozegrał 35 spotkań, strzelił 16 goli i zanotował dwie asysty. Polak w całym sezonie tureckiej Süper Lig był piątym najskuteczniejszym strzelcem. Ostatnie miesiące mogą sprawić, że 27-latek pojedzie na Mistrzostwa Europy. Jeśli dobrze by się sprawdził na boiskach w Niemczech, to być może udałoby mu się przejść do innego klubu. Mówiło się w ostatnim czasie o możliwym powrocie do MLS. Buksa grał już tam w latach 2020-22 dla New England Revolutions. To stamtąd powrócił do Europy.

fot. screen Twitter

