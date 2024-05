FIFA unieważnia zwycięstwa Gwinei Równikowej. Posypały się wysokie kary

FIFA unieważnia zwycięstwa Gwinei Równikowej w kwalifikacjach do mistrzostw świata 2026 z powodu gry nieuprawnionego zawodnika, Emilio Nsue. To powtórka sytuacji sprzed 11 lat, gdzie chodziło o tego samego gracza. Nsue został ukarany sześciomiesięcznym zawieszeniem, a federacja otrzymała grzywnę w wysokości 150 000 CHF. O co chodzi?

Komisja Dyscyplinarna FIFA zdecydowała, że zabierze Gwinei Równikowej dwie wygrane w eliminacjach do mistrzostw świata 2026 po tym, jak stwierdzono, że Emilio Nsue, były młodzieżowy reprezentant Hiszpanii, był nieuprawniony do gry. Nsue zdobył zwycięskie bramki w obu spotkaniach przeciwko Namibii i Liberii w listopadzie ubiegłego roku, jednak te wygrane zostały teraz unieważnione.

• FIFA has handed Namibia a 3-0 victory in the 2026 World Cup qualifiers vs Equatorial Guinea due to Emilio Nsue being found ineligible.

To nie pierwszy raz, kiedy Gwinea Równikowa spotyka się z takim problemem. Już w 2013 roku zostały im odebrane wygrane w eliminacji do mistrzostw świata z powodu nieuprawnionego udziału tego samego zawodnika. Mimo to Nsue brał udział w kwalifikacjach do mistrzostw świata 2018 i 2022 bez żadnych incydentów. FIFA nie wyjaśniła dotąd konkretnych powodów swojej decyzji odnośnie Nsue w tych przypadkach. Ostatnia decyzja zapadła zaledwie kilka miesięcy po tym, jak Nsue został najlepszym strzelcem Pucharu Narodów Afryki, gdzie mógł grać dzięki zgodzie Konfederacji Afrykańskiej Piłki Nożnej (CAF).

Zgodnie z decyzją FIFA, zwycięstwa Gwinei Równikowej nad Liberią i Namibią zostaną teraz uznane za porażki 0:3, czyli walkowery. Ta decyzja spowodowała, że Gwinea Równikowa spadła na ostatnie miejsce w swojej grupie kwalifikacyjnej, co znacznie utrudnia jej szanse na awans do mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie w 2026 roku. W oświadczeniu Komisji Dyscyplinarnej FIFA czytamy:

Po rozważeniu wszystkich przedstawionych elementów, komisja była przekonana, że zawodnik był nieuprawniony, w związku z czym postanowiono uznać mecze kwalifikacyjne do mistrzostw świata 2026, w których zawodnik wystąpił, za przegrane przez walkower przez Gwineę Równikową.

AFCON top scorer is Emilio Nsue, a 34-year-old right back of Spanish 3rd Division side based in Alicante, playing as a forward for his country Equatorial Guinea with 4 goals in 3.

Welcome to AFCON, the only unscripted tournament in the world. pic.twitter.com/BzJ4G9wfq0

— WelBeast (@WelBeast) January 23, 2024