Kacper Kozłowski z prestiżową nagrodą! Polak najlepszy w Eredivise

Kacper Kozłowski, 20-letni zawodnik Vitesse, został wyróżniony prestiżowym tytułem Johan Cruijff Talent Miesiąca dla najlepszego młodzieżowca za maj 2024. Młody polski piłkarz wygrał dzięki głosom kibiców.

Kacper Kozłowski wyróżnia się w katastrofalnym sezonie

W maju Kacper Kozłowski zademonstrował swoje umiejętności, dryblując więcej razy niż ktokolwiek inny w Eredivisie – aż 11 razy. Dodatkowo, oddał osiem strzałów na bramkę i zdobył ważną bramkę przeciwko Ajaxowi. W tym sezonie młody pomocnik wystąpił w 30 meczach, spędzając na boisku 2060 minut, w trakcie których był zaangażowany w osiem goli: trzy razy trafił do siatki i pięć razy asystował.

Kacper Kozłowski is uitverkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand 🏆 De 20-jarige middenvelder van @MijnVitesse wint de prijs voor de eerste keer. Lees meer 👇https://t.co/9hSKTXifEc — Eredivisie (@eredivisie) May 24, 2024

Mimo sukcesów na boisku, klub Kozłowskiego, Vitesse, boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Klub, który wcześniej był finansowany przez rosyjskiego oligarchę Aleksandra Ojf, stracił znaczną część swojego budżetu po wybuchu wojny na Ukrainie. Ojf dokładał rocznie 10 milionów euro do budżetu klubu, jednak z powodu sankcji i niestabilności politycznej wsparcie to zostało wstrzymane.

Klub, który i tak zajmował ostatnie miejsce został w kwietniu ukarane odjęciem osiemnastu punktów, co pogrążyło doszczętnie ich szanse na utrzymanie. Ostatnia drużyna Eredivisie ostatni raz występowała poza najwyższą klasą rozgrywkową w kampanii 1988/1989.

Vitesse walczy o przetrwanie i jeżeli tak się stanie, to będzie głównie zasługa kibiców i ludzi związanych kiedyś z klubem. Od niedzieli sprzedano 1400 karnetów na 2 ligę (40% to karnety na 3 sezony). W akcji crowdfundingowej zebrano już prawie 2 mln euro. https://t.co/z2e3lAiG8W — Mariusz Moński (@M_Monski) May 21, 2024

Vitesse walczy o przetrwanie, a kluczową rolę w tej walce odgrywają kibice i osoby związane kiedyś z klubem. Od niedzieli sprzedano 1400 karnetów na drugą ligę, z czego 40% to karnety na trzy sezony. Dzięki akcji crowdfundingowej udało się już zebrać prawie 2 miliony euro. W tej trudnej sytuacji, to wsparcie społeczności może okazać się decydujące.

Nagroda dla Kozłowskiego i wsparcie dla fundacji

W ramach nagrody, Kacper Kozłowski otrzymał czek na 2500 euro dla fundacji Vitesse Betrokken, która realizuje projekty społeczne związane z klubem. Dodatkowo, 5000 euro trafiło do Fundacji Johana Cruijffa, która wspiera inicjatywy społeczne. Kozłowski wyprzedził w głosowaniu innych utalentowanych zawodników, takich jak Johan Bakayoko z PSV i Kodai Sano z NEC Nijmegen.

Oficjalne wręczenie nagrody odbędzie się podczas Gali Eredivisie Awards we wrześniu 2024 roku. Wyróżnienia takie jak Gracz Miesiąca Eredivisie, Johan Cruijff Talent Miesiąca, a także drużyna miesiąca są przyznawane na podstawie statystyk Opta i głosów kibiców. Te same kryteria będą brane pod uwagę przy wyborze Gracza Roku i Talentu Roku Eredivisie.

Po półrocznym pobycie w lidze belgijskiej Kacper Kozłowski zaliczy kolejne wypożyczenie. Tym razem Polak trafił do Vitesse Arnhem. Przypomnijmy, że Kacper Kozłowski trafił do Brighton z Pogoni Szczecin na początku roku. Zaraz po podpisaniu kontraktu młody piłkarz został wypożyczony do Royale Union Saint-Gilloise, a więc późniejszego wicemistrza Belgii.

