Zagłębie Sosnowiec z nowym zarządem. Szybki koniec wizji Collinsa

Zagłębie Sosnowiec ogłosiło zmiany personalne na najwyższych szczeblach przed ostatnią kolejką pechowego dla klubu sezonu Fortuna 1. Ligi. Katarzyna Biały została mianowana nową prezes klubu, zastępując na stanowisku Arkadiusza Aleksandra.

Zagłębie Sosnowiec zmienia prezesa

Rada Nadzorcza „ZAGŁĘBIE” S.A. podjęła decyzję o powołaniu Katarzyny Biały na stanowisko prezesa zarządu. Biały, która od marca 2022 roku pełniła funkcję dyrektora finansowego, została uznana za idealną kandydatkę do prowadzenia klubu w bardzo trudnych czasach. Jej nominacja jest wynikiem jej dotychczasowych osiągnięć i zaangażowania w rozwój klubu. Zmiana ta ma na celu wzmocnienie struktury zarządzającej i przygotowanie Zagłębia Sosnowiec do nowego sezonu. Warto dodać, że nowego sezonu w II lidze, gdyż Zagłębie spadło z kretesem.

Burzliwy czas w Sosnowcu

Jednocześnie, w ramach reorganizacji, na stanowisko dyrektora sportowego został powołany Grzegorz Kurdziel. Zagłębie Sosnowiec jest mu dobrze znane, gdyż był on bramkarzem tego klubu w latach 1998-2010. Kurdziel będzie odpowiedzialny za sportową część działalności oraz przygotowanie pierwszej drużyny do nowego sezonu. Posiada bogate doświadczenie trenerskie, zdobyte m.in. w Wiśle Kraków, ŁKS Łódź, Arisie Saloniki, Polonii Bytom, Jagiellonii, Cracovii oraz ostatnio w Abha Club w saudyjskiej ekstraklasie.

W styczniu 2024 roku biznesmen i celebryta Rafał Collins kupił 0,74 udziałów w Zagłębiu Sosnowiec, a także stał się osobą odpowiedzialną za pion sportowy w klubie. Powierzenie mu takiej odpowiedzialności wzbudziło ogromną śmieszność w polskich mediach. Tym bardziej, że odkupił udziały za jedyne 5000 zł. Powtarzał on jednak w wywiadach o ambitnych planach i ustalonym planie działania. Chwalił się zatrudnieniem Aleksandra Chackiewicza, który skończył potem… uderzony przez kibiców. Tu choćby kilka kuriozalnych odpowiedzi w wywiadzie z „Weszło”, który przeprowadził Jakub Białek:

Na konferencji padło pytanie o to, ile zainwestuje pan pieniędzy w Zagłębie Sosnowiec. Pana odpowiedź: „wprost proporcjonalnie do tego, ile będzie potrzeba”. To nie są konkrety.

Moim zdaniem to jest mega konkretna odpowiedź, zasługująca niemalże na Nobla. (śmiech)

Na Nobla?!

Nie dało się lepiej odpowiedzieć! (śmiech)

Ale na Nobla?!

To była bardzo konkretna odpowiedź. „Wprost proporcjonalnie” oznacza, że będę wkładał tyle, ile będzie potrzeba. Ja naprawdę uważam to za konkret.

Dwa tygodnie temu niespodziewanie ogłosił sprzedaż swoich udziałów. Jako powód decyzji podał rozczarowanie ludźmi zarządzającymi klubem. Biznesmen przekazał, że 25 maja wygasa jego umowa z miastem i wtedy też sprzeda swoje udziały w klubie stowarzyszeniu kibiców. Środki uzyskane z ich sprzedaży zostaną przekazane na Fundację Braci Collins. Zapowiedział też, że wtedy kibice otrzymają wgląd do dokumentów klubowych, które nie były wcześniej udostępniane. Wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie, które można przeczytać poniżej.

Oświadczenie Rafała Collinsa pic.twitter.com/kVssT55DTM — 100% Zagłębie Sosnowiec (@100Zaglebie) May 10, 2024

Zagłębie Sosnowiec z hukiem spada z I ligi. Przed ostatnią kolejką, klub zajmuje ostatnie miejsce w lidze z dorobkiem punktowym wynoszącym jedynie 16 punktów.

O Zagłębiu Sosnowiec dokładniej pisaliśmy TUTAJ – jako o siedlisku patologii. Spadek jest w pełni zasłużony.

Fot. PressFocus

Może zaciekawi Was odrobina nostalgii? Zerknijcie na nasz cykl ”Słynne drużyny EURO”: