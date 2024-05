Lech nie pomógł Warcie. „Kolejorz” przegrywa z Koroną na koniec sezonu

Podczas ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy poznański Lech mierzył się z Koroną Kielce. Zawodnicy „Kolejorza” nie grali już o nic, natomiast dla drużyny z województwa świętokrzyskiego mecz ten był kluczowy, jeśli chodzi o walkę o utrzymanie. Ostatecznie klub z Poznania uległ przyjezdnym 1:2.

Ishak rzutem na taśmę

Pierwsza połowa spotkania rozgrywanego na ENEA Stadionie przy ulicy Bułgarskiej nie obfitowała w wiele sytuacji bramowych, a żartobliwie powiedzieć można, że zawodnicy Lecha i Korony wpasowali się w sznyt kibiców. Jeśli mielibyśmy jednak wskazać zespół, który przeważał, to byłaby to drużyna przyjezdnych. Siermiężnie, ale jednak to Korona stwarzała sobie częściej sytuacje. Najbliżej strzelenia gola był Amerykanin – Daniel Trejo, który wypracował sobie sytuację „sam na sam”, jednak minimalnie chybił. Sytuacja ta zemściła się na Koronie już chwilę później, kiedy dość niespodziewanie bramkę dla Lecha zdobył kapitan – Mikael Ishak. W taki sposób zakończyła się pierwsza połowa spotkania, a mimo prowadzenia fani Lecha żegnali swoich zawodników wulgarnymi okrzykami.

W porównaniu z pierwszą częścią meczu, drugą nazwać można istnym rollercoasterem. Najpierw, już po paru minutach gry czerwoną kartkę otrzymał Filip Marchwiński, dla którego mecz z Koroną może być ostatnim w barwach Lecha. Młodzieżowiec „Kolejorza” we łzach opuszczał murawę ENEA Stadionu, gdyż z pewnością nie było to wymarzone pożegnanie się z klubem, który go wychował. Czerwona kartka dla zawodnika Lecha spowodowała, że zespół Korony zaczął dominować jeszcze mocniej. Owocem tej przewagi był gol na 1:1, którego strzelił Shikavka.

Jak się później okazało, bramka na 1:2 była początkiem jeszcze większych problemów Lecha. Chwilę później – w 65 minucie spotkania Korona strzeliła drugą bramkę, a strzelcem okazał się być po raz kolejny Shikavka. Lech prawie zdołał się jeszcze odrodzić. Najpierw znakomitej sytuacji nie wykorzystał Kristoffer Velde, a w 78. minucie bramkę dla „Kolejorza” zdobył Mikael Ishak. Gol został jednak anulowany, a ostatecznie Lech uległ Koronie 1:2.

Kibice dali popis

Zamiast piłkarzy, głównymi bohaterami na ENEA Stadionie tego sobotniego popołudnia byli zdecydowanie kibice Lecha. Ci, w geście protestu w ogóle nie dopingowali swoich zawodników, jednak zdecydowanie nie oznaczało to, że najbardziej zagorzali sympatycy drużyny z Wielkopolski przez cały mecz siedzieli cicho. Wręcz przeciwnie, na stadionie wybrzmiewały ogólnoświatowe hity, takie jak „Explosion” czy „Macarena’. Wszystko przez akcję o tytule „smażing, plażing”, w której zachęcano do praktykowania wakacyjnych zwyczajów na trybunie, która przy okazji większości meczów zamienia się w ogromną, śpiewającą ścianę. W ramach protestu na ENEA Stadionie pojawiły się również pontony czy dmuchane piłki, które fruwały po całym obiekcie. Wszystko okraszone zostało nadzwyczajnym dresscodem – wielu kibiców Lecha na mecz z Koroną ubrało koszule w hawajskie wzory.

Bez wielkopolskiej solidarności

Jedną z konsekwencji porażki Lecha z Koroną jest spadek drugiej drużyny z Poznania – Warty. „Zieloni” w Białymstoku zdecydowanie przegrali z Jagiellonią 0:3, co skutkowało tym, że tylko zwycięstwo lub remis Lecha dawało utrzymanie klubowi z zielonej części stolicy Wielkopolski. Ostatecznie „Kolejorz” przegrał z Koroną, co zwiastuje tym, że Warta spada do pierwszej ligi. Koniec ekstraklasowego bytu „Zielonych” będzie duża stratą nie tylko dla sympatyków zespołu grającego na co dzień w Grodzisku Wielkopolski, jednak także dla każdego lokalnego fana futbolu. Derby Poznania były bowiem świętem całego regionu i chyba nic innego oprócz owianych sławą rogali świętomarcińskich tak dobre nie promowało Wielkopolski.

Z Poznania,

Mateusz Dukat

