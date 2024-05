Sevilla – FC Barcelona 26.05 – Typy bukmacherskie

Totalbet kurs 1.85 Sevilla - FC Barcelona Powyżej 9.5 celnych strzałów TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Sevilla FC – FC Barcelona. Już w najbliższą niedzielę zostanie rozegrana ostatnia kolejka hiszpańskiej La Liga, gdzie jednym ze spotkań będzie mecz na Ramón Sánchez Pizjuán, w którym to Sevilla podejmie Barcelonę. Gospodarze przystąpią do tego spotkania po porażce 0:2 z Athletic Bilbao. Goście natomiast wygrali 3:0 z Rayo Vallecano. Kto wyjdzie górą z tego pojedynku? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na to spotkanie.

➡️ Załóż konto w TotalBet z kodem promocyjnym GRAMGRUBO, a za pierwsze trzy kupony otrzymasz zwrot za porażkę na konto główne do wypłaty! Kliknij w poniższy baner po szczegóły ⬅️

Sevilla – FC Barcelona – typy bukmacherskie

Barcelona zakończy sezon La Liga na drugim miejscu, niezależnie od wyniku nadchodzącego wyjazdowego meczu z Sevillą, która obecnie zajmuje 13. miejsce w tabeli. Choć Duma Katalonii nie była w stanie dotrzymać kroku Realowi Madryt, który ma nad nimi 12 punktów przewagi, potwierdziła swoje miejsce na drugiej pozycji. To będzie ostatni mecz Xaviego jako trenera, zanim jego obowiązki przejmie Hansi Flick. Barcelona kończy sezon w dobrej formie, wygrywając trzy ostatnie mecze ligowe. Dzięki temu utrzymują czteropunktową przewagę nad Gironą, która wygrała tylko jeden z ostatnich trzech spotkań. W całym sezonie Blaugrana wygrała dziesięć z osiemnastu wyjazdowych meczów ligowych, notując zaledwie kilka porażek. Choć pogoń za tytułem mistrzowskim zakończyła się niepowodzeniem, drużyna dobrze kończy sezon, zachowując czyste konto w trzech kolejnych meczach.

Sevilla, po rozczarowującym sezonie nie walczy już o nic, ponieważ nie zakwalifikuje się do europejskich rozgrywek w przyszłym sezonie. Końcówka sezonu również nie była dla nich udana, bowiem przegrali trzy ostatnie mecze ligowe z Villarreal, Cadiz i Athletic Bilbao, nie zdobywając bramki w dwóch ostatnich spotkaniach. Ich forma u siebie w tym sezonie była również poniżej oczekiwań, z zaledwie sześcioma zwycięstwami w osiemnastu meczach i siedmioma porażkami. Chociaż wcześniej wygrali dwa mecze z rzędu, przegrali ostatni mecz u siebie z Cadiz.

W takich meczach na koniec sezonu trudno przewidzieć wynik z dużą pewnością, jednak Barcelona kończy sezon w solidnej formie, w przeciwieństwie do Sevilli, która przegrała trzy ostatnie mecze ligowe. Duma Katalonii wygrała cztery ostatnie spotkania z Sevillą i wielce prawdopodobnym jest, że przedłużą tę serię w niedzielę.

Gospodarze przystąpią do tego spotkania po porażce 0:2 z Athletic Bilbao. Goście natomiast wygrali 3:0 z Rayo Vallecano. Poprzednie trzy pojedynki między tymi ekipami to komplet zwycięstw Barcelony. Kto będzie sędziował ten mecz? Spotkanie to poprowadzi Javier Iglesias Villanueva. Jest to w miarę doświadczony arbiter na hiszpańskich boiskach, ponieważ do tej pory poprowadził już 37 spotkań w La Liga. Średni wynik kartek na mecz u tego arbitra wynosi 0.24 czerwonych i 4.64 żółtych.

Moim zdaniem zobaczymy otwarty i ofensywny mecz, więc stawiam na over 9.5 celnych strzałów po kursie @1.85.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Sevilla – FC Barcelona

Totalbet standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Sevilla – FC Barcelona. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Robert Lewandowski po kursie @2.16!

To ostatni mecz w sezonie dla obu ekip, nie ma on już ciężaru gatunkowego, więc można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek i spróbować iść w under. Dla gości to ostatnia szansa na godne pożegnanie swojego szkoleniowca – Xaviego.

Statystyki na typy bukmacherskie Sevilla – FC Barcelona

Sevilla ma serię trzech porażek z rzędu

Barcelona wygrała trzy ostatnie mecze

Blaugrana wygrała cztery ostatnie pojedynki z Sevillą

Przewidywane składy Sevilla – FC Barcelona