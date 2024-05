Serie A jest ligą, w której wydarzyć może się dosłownie wszystko. Tylko w tym sezonie – najpóźniej strzelony gol w historii ligi Lazara Samardzicia w 104. minucie, trenerski debiut, który trwał 20 minut. Wydarzył się też transfer, którego debiut opóźniono o kilka miesięcy przez poważny uraz, tutaj El Bilal Toure – rekordowy transfer Atalanty. W ostatniej kolejce ligowej odbył się także debiut piłkarza, który po prawie sześciu latach zadebiutował w nowym klubie w lidze – Mattia Caldara to bohater tej historii.

Serie A: Ligowy debiut… pięć lat po transferze

Mattia Caldara w 2018 roku zamienił Juventus na Milan. Dopiero co zaliczył znakomity sezon na dwuletnim wypożyczeniu w Atalancie Bergamo, gdzie łącznie miał na koncie w tym czasie oszałamiające jak na środkowego obrońcę 10 trafień. Zasłynął dzięki wybitnemu występowi na (jeszcze) Stadio San Paolo przeciwko SSC Napoli, gdzie zdobył obydwie bramki w spotkaniu. Caldara uznawany był za jeden z największych talentów wśród środkowych obrońców.

Transfer do Milanu okazał się niestety (z perspektywy czasu) przekleństwem jego kariery. Dwie kontuzje więzadeł w kolanie i finalnie przez ponad pięć lat rozegrane… 110 minut – w Lidze Europy z Dudelange oraz epizod w Coppa Italia z drużyną Lazio. To także nie tak, że Caldara nie grał zupełnie nic w tamtym okresie. Dwukrotnie był wypożyczany – do wracającej po latach Venezii, a także do Spezii. W obu przypadkach spadł do Serie B.

W sobotni wieczór dostał na przywitanie i pożegnanie jednocześnie ponad 30 minut gry i o włos był od strzelenia gola na 4:3 dla Milanu. To był jego debiut w Serie A.

Mattia Caldara zadebiutował w Milanie w Serie A pięć lat i dziewięć miesięcy po transferze 😭😭😭 — Marcin Długosz (@DlugoszMarcin) May 25, 2024

Stała się prawdopodobnie jedyna z bardzo niewielu w historii (o ile w ogóle są tacy ludzie), kiedy to piłkarz w jednym momencie zaliczył zarówno występ powitalny, jak i pożegnalny.

Milan żegna swoje gwiazdy ostatnich lat

Meczem z Salernitaną Milan pożegnał swoje legendy lat ostatnich. Olivier Giroud, Simon Kjaer, a także Stefano Pioli żegnają się z klubem. Do tego ogłoszono wkrótce pożegnanie Antonio Mirante, co do którego podejrzewano, że zakończy po sezonie karierę – były bramkarz Romy i Bolonii zagrał po raz drugi w lidze w sezonie od pierwszej minuty i pod koniec spotkania zastąpił go przyszły trzeci bramkarz „Rossonerich” Lapo Nava.

AC Milan zakończył sezon 2023/24 na drugim miejscu w Serie A, mając na koncie sześć z rzędu derbowych porażek z Interem – nowym mistrzem. Jako wicemistrz Włoch stracił na boisku aż 49 bramek, co wróży latem ogromną pracę w tym kierunku na przygotowaniach do sezonu, które prawdopodobnie poprowadzi Paulo Fonseca – klub ma ogłosić Portugalczyka z początkiem czerwca.

Fot. screen YouTube/ AC Milan

