AS Monaco traci najważniejszego piłkarza

AS Monaco stoi w trudnej sytuacji. Drużynie udało się zostać wicemistrzem Francji zakwalifikować do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. W niej jednak będą musieli sobie radzić bez kapitana i najlepszego strzelca w jednym. Wissam Ben Yedder opuszcza klub po wygaśnięciu kontraktu.

AS Monaco już bez Wissama Ben Yeddera

Wissam Ben Yedder w ostatnich pięciu latach był bez wątpienia najjaśniejszą postacią w drużynie z Księstwa i tą, którą od razu kojarzyło się z klubem AS Monaco. Francuz był nie tylko najlepszym strzelcem w ekipie, ale też jej kapitanem. Dziś już wiemy, że w nowym sezonie nie będzie występować na stadionie Ludwika II. Klub w komunikacie informuje, że nie przedłużono wygasającej umowy z 33-latkiem.

C’est une page spéciale de l’histoire du Club qui se tourne cet été 🔚 L’AS Monaco annonce le départ de Wissam Ben Yedder, dont le contrat arrive à son terme le 30 juin 2024. Merci @WissBenYedder ❤️🤍 pic.twitter.com/EwDrcgRdRT — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 25, 2024

Wissam Ben Yedder przybył do AS Monaco w 2019 roku za 40 milionów euro z Sevilli. Niemal z miejsca stał się ulubieńcem trybun dzięki niezwykłej skuteczności pod bramką rywala. Niestety, ale nie udało mu się wygrać żadnego trofeum z klubem. Raz był blisko, gdyż w sezonie 2020/21 AS Monaco grało w finale Pucharu Francji. Puchar wpadł wtedy w ręce PSG, które wygrało cały finał 2:0.

Ben Yedder zgromadził jednak kilka nagród indywidualnych. W sezonie 2021/22 został wybrany do jedenastki sezonu Ligue 1. Raz wspólnie z Kylianem Mbappe wywalczył Złotego Buta za bycie najlepszym strzelcem ligi w sezonie 2019/20. Trzykrotnie był też wybierany najlepszym graczem miesiąca ligi. W sumie dla AS Monaco Ben Yedder rozegrał 201 meczów, strzelił 118 goli i zaliczył 34 asysty. Tak wyglądały z kolei jego statystyki na przestrzeni sezonów:

2019/20 – 19 goli we wszystkich rozgrywkach

2020/21 – 22 gole we wszystkich rozgrywkach

2021/22 – 32 gole we wszystkich rozgrywkach

2022/23 – 25 goli we wszystkich rozgrywkach

2023/24 – 20 goli we wszystkich rozgrywkach

Bey Yedder to także gracz zespołowy i zaliczył w tych sezonach wiele asyst. Potrafił ich notować po sześć czy siedem w samej Ligue 1. Będzie to zatem ogromna strata.

Przeszłość futsalowa

Wissam Ben Yedder dysponuje świetną techniką. Wszystko przez to, że zanim wypłynął na szerokie wody, grając w Tuluzie czy później w Sevilli, miał krótką przeszłość z futsalem. Nawet rozegrał kilka spotkań dla reprezentacji Francji do lat 21 na parkiecie. Z miejsca stał się liderem młodzieżowego zespołu „Trójkolorowych”, kilkakrotnie wychodząc nawet z opaską kapitańską.

Wissam Ben Yedder raconte son attachement pour le futsal ! 🙏

Ressens-tu l'influence du futsal lorsque tu le vois jouer?#futsal #benyedder pic.twitter.com/Y72khD76vk — Futsalzone.tv (@futsalzoneTV) March 2, 2023

Już wtedy twierdzono, że Francja ma nowy talent. Ben Yedder momentami mocno odznaczał się umiejętnościami od kolegów. Nagle jednak postanowiono, że lepiej będzie, aby grał w popularniejszą odmianę piłki. Wychowanek Saint-Denis szerszemu światu pokazał się w Tuluzie. W jej drugiej drużynie wystąpił w 20 spotkaniach i strzelił 14 goli. Z miejsca dało mu to awans do pierwszego zespołu. W nim zagrał w 174 meczach, zdobył 71 bramek i zanotował 22 asysty.

Następnie przyszedł czas na wyjazd za granicę, konkretniej do Sevilli. Mimo iż dalej Wissam Ben Yedder imponował skutecznością, tak jego pobyt w tym mieście nie był jakoś specjalnie udany w kontekście wygrywania trofeów. Podczas trzyletniego okresu gry na Ramon Sanchez Pizjuan dochodził do finału Copa Del Rey i Superpucharu Hiszpanii. Nie udało się także wygrać Superpucharu UEFA. Jedynie co udało się Wissamowi wygrać to Ligę Narodów UEFA z reprezentacją Francji w sezonie 2020-21.

Na razie nieznana jest dalsza przyszłość 33-latka. Kto wie, czy w nowym klubie uda mu się wygrać jakieś trofeum?

Fot. PressFocus

