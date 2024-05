Mistrzostwa Europy w Niemczech coraz bliżej. „Biało-Czerwoni” w pierwszym spotkaniu zmierzą się z Holandią. Wiele reprezentacji ogłosiło już swoje szerokie kadry. Niebawem nazwiska Polaków przedstawi również Michał Probierz. Jak informuje Łukasz Wiśniowski z portalu „Meczyki.pl”, powołanie od selekcjonera otrzyma również Arkadiusz Milik, który tym samym powróci do reprezentacji Polski po raz pierwszy od października.

Mistrzostwa Europy rozpoczną się już 14 czerwca. W meczu otwarcia gospodarze turnieju – Niemcy zagrają ze Szkocją. Reprezentacji Polski w swoim pierwszym spotkaniu w fazie grupowej przyjdzie się mierzyć dwa dni później z Holandią. „Biało-Czerwoni” swój udział w turnieju musieli wywalczyć dopiero w barażach. W grupie eliminacyjnej spisali się fatalnie i zajęli trzecie miejsce. W pierwszym barażowym spotkaniu pewnie wygrali z Estonią 5:1. W następnym meczu przyszło im rywalizować z Walią, który również zakończył się zwycięstwem Polaków 1:0. Biletu na tamto zgrupowanie nie dostał Arkadiusz Milik.

Podopieczni Michała Probierza na EURO 2024 trafili do trudnej grupy. Zagrają tam z Francją, Holandią oraz Austrią. Przed zbliżającą się imprezą Polska już niedługo weźmie udział w zgrupowaniu, które odbędzie się w Warszawie. W meczach przygotowujących do EURO 2024, nasza kadra narodowa rozegra dwa mecze towarzyskie na PGE Narodowym. Rywalami będą Ukraina, a następnie Turcja.

Who is advancing from this group?! 🇵🇱🇳🇱🇦🇹🇫🇷#EURO2024 pic.twitter.com/Wz7UizLieL

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 27, 2024