Legenda włoskiej piłki kończy karierę

Jeszcze tylko kilka godzin i nastąpi odejście jednego z najwybitniejszych defensorów XXI wieku. Leonardo Bonucci jest nie tylko obrońcą, ale też jedną z najsłynniejszych postaci włoskiego futbolu w tym czasie. Zarówno w Juventusie, jak i kadrze Włoch wraz z Giorgio Chellinim stworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów stoperów na świecie. Jak poinformował sam zainteresowany, wraz z końcem sezonu zawiesi buty na kołku.

Bonucci – legenda Juventusu

Myślisz Bonucci – myślisz Juventus. To właśnie w barwach „Starej Damy” defensor rozegrał dokładnie 501 spotkań, co jest wynikiem absolutnie wybitnym. Na boisku nigdy nie odpuszczał i śmiało można powiedzieć, że Bonucci był zawodnikiem, który wsadzał głowę tam, gdzie niejeden piłkarz bałby się położyć nogę. Włoch stał się symbolem dominacji Juventusu w Serie A, z którym aż ośmiokrotnie wygrywał tytuł mistrza kraju. Miało to miejsce w sezonach:

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2019/2020

Ponadto Bonucci sześć razy triumfował w rozgrywkach Pucharu Włoch, jednak do zbioru klubowych trofeów nigdy nie dołożył tego najważniejszego, czyli tytułu za wygranie Ligi Mistrzów. Najbliżej był tego w 2015 i 2017 roku, kiedy to Juventus dwukrotnie grał w finale rozgrywek. Ostatecznie jednak klub z Piemontu uległ FC Barcelonie, a dwa lata później Realowi Madryt. Miał też gorsze momenty w karierze, jak kompletnie nieudany transfer do AC Milanu, gdzie popełniał wiele błędów, nie dojechał poziomem i wrócił po roku z podkulonym ogonem.

🚨 | OFFICIEL : Leonardo Bonucci (37 ans) annonce qu'il prend sa retraite à l'issue de la saison ! 👋🏼🇮🇹 pic.twitter.com/ECvdgYDVaz — Juventus Belgique 🇧🇪 (@juve_belgique) May 26, 2024

Reprezentacyjny last dance

Mimo ogromnych sukcesów z Juventusem wielu fanom futbolu Bonucci jednoznacznie kojarzy się z reprezentacją Włoch. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, gdyż włoski defensor aż 121 razy zakładał koszulkę „Azzurich”. Bonucci kadrę Italii reprezentował oczywiście także na wielkich turniejach. Podstawowym defensorem był już na EURO 2012, gdzie z narodową drużyną wywalczył srebrny medal, w finale ulegając Hiszpanii 0:4.

Nieudane były natomiast mundiale. Na najbardziej prestiżowej imprezie w świecie futbolu wystąpił tylko raz – w 2014 w Brazylii. Wówczas „Azzuri” nie wyszli nawet z grupy, a wynik został potraktowany jako katastrofa. Kiedy u schyłku kariery wydawało się, że nie wygra już niczego z reprezentacją, triumfował na ostatnim EURO 2020, rozgrywanym rok później. Mimo wieku (w trakcie turnieju Bonucci miał 34 lata) był podstawowym zawodnikiem włoskiego zespołu i prawie w każdym meczu grał po 90 minut. Wyjątkiem było spotkanie z Walią w ostatniej kolejce fazy grupowej, kiedy defensor został zmieniony w przerwie. Wykorzystał nawet karnego w finale z Anglią w podstawowym czasie, a potem powtórzył to w konkursie jedenastek.

Legenda skończy z tytułem?

Kariera Bonucciego trwała dość długo. Ma już 37 lat na karku, a od zimy reprezentuje barwy tureckiego Fenerbache. Sezon rozpoczął jeszcze jako gracz Unionu Berlin, któremu jesienią pomógł w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Chociaż słowo pomógł to może za dużo powiedziane, gdyż był symbolem upadku tego klubu po wielu fantastycznych sezonach ponad stan. Kiedy ściągnęli Robina Gosensa i Leonardo Bonucciego, by zabłysnąć przed Ligą Mistrzów, to m.in. przegrali aż osiem spotkań z rzędu. Utrzymali się w lidze z ledwością.

Krytykowany Bonucci zdecydował się na turecką opcję. W barwach zespołu ze Stambułu rozegrał siedem meczów, a jak sam niedawno poinformował, niedzielne spotkanie ostatniej kolejki sezonu SuperLig przeciwko Istanbulspor AS będzie jego ostatnim w karierze. Nie gra za dużo, bo nie jest podstawowym obrońcą. Albo siedzi na ławce, albo wchodzi raptem na kilka minut. Swoją przygodę z piłką może jednak zwieńczyć tytułem mistrzowskim. Do tego potrzebna jest jednak porażka lokalnego rywala – Galatasaray.

🚨🚨| OFFICIAL: Leonardo Bonucci has decided to retire from professional football. 🇮🇹 Today, he will play his last match with Fenerbahçe. pic.twitter.com/XdIJu1GFZC — CentreGoals. (@centregoals) May 26, 2024

fot. screen/YouTube

