Legia pozyska nowego skrzydłowego? Są już pierwsze kroki

Legia po kiepskim sezonie musi się wzmocnić. Umeh Emmanuel to 19-letni skrzydłowy z Nigerii, który obecnie gra w barwach bułgarskiego Botewu Płowdiw. W tym sezonie zagrał 26 spotkań, w których zdobył siedem bramek i miał też dwie asysty. W Bułgarii jest uważany za wielki talent. Kilka klubów chce go stamtąd wyciągnąć. Legia to jeden z nich.

Bułgarskie media od rana piszą o tym, że zarząd Botewu odrzucił ofertę za 19-latka, która miała wynosić 500 tys. euro. Taką kwotę na stół miała rzucić Sparta Praga. Dzięki „Mach Telegrafowi” wiemy już że w walce o Nigeryjczyka aktywnie uczestniczy Legia. Lokalni dziennikarze donoszą, że Sparta nie odpuści tego transferu i będzie wymieniać się ofertami naprzemiennie z „Wojskowymi”. W tej walce na lepszej pozycji wydaje się być Sparta, która ma już obycie na bułgarskim rynku transferowym.

Kilka lat temu pozyskali już Martina Mincheva z Cherno More. Swoją drogą, transfer ten był rekordowy jeśli chodzi o sumę za jaką morski klub sprzedał piłkarza. To świadczy o tym, że Czesi nie boją się wyłożyć sporej ilości pieniędzy, pozyskując graczy z tego rynku. Szerszej publice młodziutki piłkarz pokazał się w finale puchar Bułgarii przeciwko CSKA Sofia. W nim zdobył jedyną bramkę dla swojej drużyny, która wygrała to trofeum.

🚨🚨 🇳🇬 Nigeria's 19-year-old Winger, Umeh Emmanuel scored the only goal to help Botev Plovdiv beat CSKA Sofia for the first time in 39 years on April 17.

He has won the Bulgarian Cup with the club.

~@AfricaFactsZone~ pic.twitter.com/w0n3vA4sTk

— 9JAPLAYERS 🇳🇬🦅 (@9jaPlayersNews) May 24, 2024