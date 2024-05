Galatasaray mistrzem Turcji! Historyczny sezon nad Bosforem

Galatasaray został 24. raz w swojej historii mistrzem Turcji! W meczu ostatniej kolejki „Lwy” pokonały Konyaspor na wyjeździe 3:1. Królem strzelców Süper Lig został napastnik Galaty – Mauro Icardi, kompletując swój bilans liczbami: 25 bramek i 8 asyst. Do mistrzowskiej patery nie wystarczyło zdobycie 99 punktów – kibice i zawodnicy „Fener” mogli więc poczuć się jak swego czasu Liverpool Jurgena Kloppa.

Galatasaray mistrzem Turcji

Drużyna ze Stambułu do ostatniej kolejki rywalizowała o to miano z odwiecznym rywalem z tego miasta – Fenerbahçe. „Żółte kanarki” przed ostatnią kolejką miały 96 punktów na swoim koncie, a „Lwy” 99. Fenerbahçe by wygrać tytuł potrzebowało więc zwycięstwa ze swojej strony oraz jednoczesnej porażki Galaty, która od swoich derbowych rywali była gorsza jeśli chodzi o bilans bramek. Co prawda „Fener” zmiotło swoich rywali, wygrywając 6:0 z Istanbulsporem, ale to zwycięstwo mistrzów z poprzedniego sezonu zdecydowało o tym, że „Lwy” obroniły tytuł z dorobkiem 102 punktów.

Gdyby sukcesów był0 mało w europejskiej części Stambułu, to w dodatku królem strzelców został napastnik „Lwów” – Mauro Icardi. W dodatku Galata była najlepszą drużyną biorąc pod uwagę mecze u siebie i ogólną formę na przestrzeni całego sezonu. Galatasaray może ten sezon zaliczyć do bardzo udanych – poza tytułem krajowym oraz superpucharem, dołożyli jesienią zwycięstwo na Old Trafford z Manchesterem United. Przez udany występ jak na tureckie warunki w grupie Ligi Mistrzów, wiosną zagrali jeden dwumecz w LE, aczkolwiek w rywalizacji ze Spartą Praga ponieśli dotkliwą porażkę w rewanżu, odpadając (3:2 i 1:4).

99 punktów nie starczyło by zostać mistrzem – dramat Fener

Tak, to co właśnie przeczytaliście może brzmieć abstrakcyjnie, ale to się naprawdę stało. „Żółte kanarki” kompletując 99 punktów zajęły tylko 2. miejsce w tabeli Süper Lig. Dla kontrastu – trzecia drużyna tureckiej ekstraklasy, czyli Trabzonspor zdobył 67 punktów. To oznacza, że na koniec sezonu między trzecim, a drugim miejscem w Turcji, była różnica 32 punktów! To tylko pokazuje jak ligę w tym sezonie zdominowały Galatasaray i Fenerbahçe, a dokładnie jak mała była liczba błędów jakie obie drużyny popełniły.

W jednym z sezonów w Anglii – 97 punktów nie wystarczyło Jurgenowi Kloppowi cieszyć się z mistrzostwa Anglii, jeszcze bardziej gorzką pigułkę przełknąć muszą podopieczni Ismaila Kartala. Tym razem to Galatasaray było jak Manchester City.

Polskie sukcesy – hat-trick Krzysztofa Piątka w ostatniej kolejce!

Inna drużyna ze Stambułu – kojarzony z prezydentem Recepem Erdoganem Basaksehir, zajęła na koniec sezonu czwarte miejsce. W ostatniej kolejce podejmowali na wyjeździe Adanę Demirspor, którą pokonali 6-2. Trzy gole w tym meczu strzelił Krzysztof Piątek. W ten sposób na koniec sezonu został piątym najlepszym strzelcem Süper Lig, łącznie strzelając 17 goli i odnotowując jedną asystę.

🔔🔔 Follow our main account @PushGoals pic.twitter.com/C3tYo2QNP7 — follow @PushGoals for more clips (@allcock99716) May 26, 2024

Fot. PressFocus

Może zaciekawi Was odrobina nostalgii? Zerknijcie na nasz cykl ”Słynne drużyny EURO”: