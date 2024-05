Ich piłkarz umierał na boisku. Odbudowali się po tragedii i zdobyli dublet

W listopadzie 2023 roku piłkarze Egnatii przeżyli prawdziwą tragedię. Podczas meczu z FK Partizani ich kolega Raphael Dwamena zasłabł na boisku i niestety zmarł. Zawodnicy zdołali odbudować się po tym dramacie i zdobyli pierwsze w historii klubu mistrzostwo Albanii. Co więcej, Egnatia sięgnęła po dublet, bowiem obroniła Puchar Albanii.

Śmierć Raphaela Dwameny

11 listopada 2023 roku Egnatia mierzyła się przed własną publicznością z FK Partizani. W 23. minucie najlepszy strzelec zespołu Raphael Dwamena nagle stracił przytomność i zmarł w wyniku ataku serca. Wkrótce okazało się, że u byłego piłkarza Salzburga, Zurichu, czy Levante w 2019 roku wykryto problemy z sercem. Kardiolog Antonio Asso, który współpracował z Dwameną podczas jego pobytu w Saragossie, doradził mu wszczepienie defibrylatora, które było niezbędne, by ten mógł grę w piłkę. Ośmiokrotny reprezentant Ghany zgodził się, ale wkrótce okazało się, że po opuszczeniu Realu usunął on urządzenie.

Raphael Dwamena’s final moments in the game today in Albania League. RIP to him pic.twitter.com/5rWgiZMIIc — Saddick Adams (@SaddickAdams) November 11, 2023

Egnatia z dubletem

Po dwunastu dniach piłkarze Egnatii wrócili na boisko i dograli przerwany mecz z Partizani, który zakończył się wynikiem 1:1. Taki rezultat widniał już w trakcie przerwania meczu w 23. minucie. Ze względu na tylko dziesięciodrużynową ligę, w sezonie zasadniczym albańskiej ekstraklasy każdy z każdym mierzy się cztery razy. Egnatia nie przegrała żadnego z czterech meczów z Partizani, trzykrotnie remisując 1:1 i raz wygrywając 2:1. Dzięki temu Egnatia sezon zasadniczy zakończyła na pierwszym miejscu, choć miała równą liczbę punktów, co Partizani – 63.

Pierwsze cztery drużyny mierzyły się ze sobą w play-offach. Pierwsza Egnatia podejmowała trzecią Vllaznię, a drugi Partizani czwarte Skenderbeu. Choć Egnatia zremisowała 0:0, dzięki zajęciu wyższego miejsca w sezonie zasadnicznym awansowała do finału. Tam czekało na nią Partizani, które pokonało w półfinale Skenderbeu 1:0. W piątym starciu tych drużyn w tym sezonie Super Ligi Partizani znów nie znalazło sposobu na Egnatię i przegrało 0:1. Tym samym, Egnatia po raz pierwszy w historii sięgnęła po mistrzostwo Albanii.

🚨 🇦🇱 Egnatia are champions of Albania! 🔷 Egnatia won the title by winning the Final Four tournament in Albania. 🔶 They secured spot in the Champions League – QR1! 🚨 With this, champions of all European nations are now confirmed! pic.twitter.com/ndch1zohXf — Football Rankings (@FootRankings) May 26, 2024

Jednocześnie klub z Rrogozhinë sięgnął po pierwszy w historii klubu dublet. Dwa tygodnie wcześniej Egnatia pokonała Kukesi 1:0 w finale Pucharu Albanii i po raz drugi zdobyła krajowy puchar. Egnatia została także czwartą drużyną, która zdołała obronić trofeum za zwycięstwo w Pucharze Albanii. Przed rokiem pokonali oni w finale krajowego pucharu Tiranę 1:0.

Podczas fety mistrzowskiej piłkarze Egnatii ubrali koszulki zmarłego Dwameny. Następnie zapozowali oni do grupowego zdjęcia, prezentując koszulkę z nazwiskiem Ghańczyka. Warto dodać, że klub zastrzegł numer ”7”, z którym występował noszący opaskę kapitańską zawodnik. Przed śmiercią w wieku 28 lat Dwamena zdążył rozegrać 10 meczów w tym sezonie Super Ligi, w których strzelił dziewięć goli. Żaden z piłkarzy Egnatii nie zdołał w tym sezonie przebić tego wyniku.

All the players celebrated with the shirt of the late Raphael Dwamena. The captain, Renato Malota, who lifted the trophy, kept the forward's shirt on during the celebrations pic.twitter.com/yjsukrRB30 — Ermal Kuka (@Ermal_Kuka) May 26, 2024

fot. Twitter