PSG bliskie kontrowersyjnego transferu

Paris Saint-Germain szybko rozpoczyna działania na rynku transferowym. Drużynę po pięciu latach opuści Keylor Navas, który zrezygnował także z gry w kadrze. Paryżanie w jego miejsce chcą sprowadzić nowego bramkarza, który będzie dwójką Gianluigiego Donnarummy. Jak informuje Fabrizio Romano, bliski dołączenia do klubu jest… Rosjanin Matwiej Safonow.

Sezon dla Paris Saint-Germain po zwycięstwie w Pucharze Francji nad Lyonem 2:1 właśnie dobiegł końca. Podopieczni Luisa Enrique zdobyli podwójną koronę. Ligę wygrali dość gładko, a dodatkowo dołożyli zwycięstwo właśnie z Lyonem na koniec, żegnając w ten sposób Kyliana Mbappe. Świeżo upieczony mistrz kraju bardzo szybko wziął się za wzmocnienia. Wiele wskazuje na to, że ich pierwszym transferem przed nowym sezonem będzie bramkarz – Matwiej Safonow.

Niekwestionowanym numerem jeden w bramce paryżan jest oczywiście Gianluigi Donnarumma. Z zespołem po pięciu latach żegna się Keylor Navas, który nie przedłuży wygasającej umowy. Jak informuje Fabrizio Romano, PSG jest bardzo bliskie sprowadzenia Matwieja Safanova z Krasnodaru. 25-latek rozegrał dla swojego klubu 175 meczów i postrzegany jest jako wielki talent. Pełni także rolę kapitana rosyjskiego zespołu. Kwota odstępnego wraz ze wszystkimi dodatkami ma wynieść około 20 milionów euro.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain are closing in on deal to sign Russian GK Matvey Safonov from Krasnodar!

PSG believe he’s a huge talent and talks are at the final stages on €20m package, add-ons included.

There are still final details to clarify and then seal the deal. pic.twitter.com/dXkT1SSqn8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2024