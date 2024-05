Southampton szykuje kadrę na Premier League. Będzie wielki powrót?

Southampton pokonało w finale play-offów Championship Leeds United i już po roku wróciło do Premier League. Dzięki awansowi do elity aktywowana została klauzula wykupu z Manchesteru City Taylora Hardwood-Bellisa za kwotę 20 mln funtów. Z kolei Mike McGrath z ”The Daily Telegraph” informuje, że ”Święci” prowadzą rozmowy z Adamem Lallaną. Byłby to powrót Anglika po 10 latach.

Dzięki pokonaniu Leeds United 1:0 w finale play-offów Championship, a co za tym idzie awansie do Premier League, aktywowana została klauzula wykupu Taylora Harwooda-Bellisa. 22-latek przed sezonem został wypożyczony na rok do Southampton z Manchesteru City, a w kontrakcie znajdował się zapis, że w przypadku awansu ”Świętych” do Premier League, ci będą zobowiązani wykupić Anglika za kwotę 20 milionów funtów.

Występujący na pozycji stopera zawodnik wystąpił w 43 z 49 meczów Championship, we wszystkich znajdował się w wyjściowym składzie, a tylko dwóch spotkań nie rozegrał w pełnym wymiarze czasowym. To piłkarz, którego zbudował Vincent Kompany w Anderlechcie, a potem wziął go do Burnley. Belg zaufał silnemu angielskiemu obrońcy i widział w nim duży potencjał, biorąc go z Manchesteru City na wypożyczenie. Harwood-Bellis wywalczył zatem dwa awanse z rzędu – z Burnley w sezonie 2022/23 i teraz ze „Świętymi”.

Klauzula wykupu nie była za to zawarta w umowie wypożyczonego z West Hamu Flynna Downesa. Downes, Joe Aribo oraz Will Smallbone stanowili o sile środka pola. Ten pierwszy najpewniej wróci do Londynu. Świadczyć o tym może jego komentarz na Instagramie pod gratulacjami, które otrzymał od macierzystego klubu. Downes nie ukrywa, że od dziecka kibicował „Młotom” i znalezienie się w tym klubie było jego marzeniem.

Był on rewelacją Championship w Swansea w sezonie 2021/22 na pozycji defensywnego pomocnika. Wyróżniał się podobnie jak Michail Antonio czy Jarrod Bowen oraz Said Benrahma. West Ham lubi takie transfery. Kibice Southampton liczą jednak, że klub jakimś cudem powalczy o sprowadzenie 25-letniego zawodnika na stałe. Downes mógłby jednak wkroczyć chociażby w miejsce Lucasa Paquety, który może albo odejść, albo… zostać zawieszonym na wiele lat za bukmacherkę, na którą miał czynny wpływ. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Southampton zaczęło szukać więc alternatywnej opcji w przypadku braku ponownego przyjścia Downesa. W trakcie finałowego meczu z Leeds kamery uchwyciły… Adama Lallanę siedzącego obok Matta Le Tissiera – klubowego rekordzisty pod względem liczby rozegranych meczów oraz strzelonych goli. Obecność wychowanka ”Świętych” na trybunach Wembley nie była spowodowana wyłącznie chęcią obserwowania podopiecznych Russella Martina w walce o powrót do Premier League. Mike McGrath z ”The Daily Telegraph” informuje, że Southampton prowadzi rozmowy ws. powrotu Lallany na St. Mary’s Stadium.

