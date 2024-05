W Wiśle podjęli decyzję w sprawie dyrektora Kiko Ramireza

Z Wisły Kraków odchodzi dyrektor sportowy. Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl” poinformował, że latem nie będzie już na tym stanowisku Kiko Ramireza, który już pożegnał się w klubie i opuści go po zakończeniu sezonu 2023/24. Czy to koniec hiszpańskiego flamenco w Krakowie i taki styl budowania składu zostanie trochę ograniczony? Na to wychodzi.

Hiszpańska Wisła Ramireza

Wisła Kraków ma jasną strategię transferową – sprowadza uzdolnionych technicznie i przebojowych Hiszpanów z niższych lig tamtego kraju – czy to pomocników, czy napastników. Napastnik Angel Rodado, który strzelił w Fortuna 1. Lidze 21 goli i dołożył do tego aż cztery trafienia w Pucharze Polski grał między innymi w… rezerwach Barcelony na trzecim poziomie rozgrywkowym, a został sprowadzony z drugoligowej Ibizy. To oczywiście największa gwiazda Wisły. Chce wykorzystać szansę i odejść po dwóch latach gry na zapleczu Ekstraklasy. Wypowiada się w tonie: „pożyjemy, zobaczymy”, co raczej sugeruje jego transfer.

W Wiśle mamy prawdziwy zaciąg hiszpański, a odpowiada za to właśnie dyrektor sportowy Kiko Ramirez, który w przeszłości był także szkoleniowcem krakowskiego klubu. Trenerem jest przecież także Hiszpan – Albert Rude. Wisła jest nawet… bardziej hiszpańska niż Polska. Gdyby sporządzić TOP10 zawodników z największą liczbą rozegranych minut, to byłoby w nim aż 50% Hiszpanów. Podstawowym (i mocno krytykowanym) bramkarzem jest Alvaro Raton. Rodado w ataku wspiera z kolei Jesus Alfaro – on gra w sumie najwięcej. Jest też dobrze znany w Polsce wychowanek Man City – Juan „Goku” Roman – grał w Śląsku Wrocław, Miedzi Legnica i Podbeskidziu.

Marc Carbo sprowadzony z trzecioligowego CD Lugo to podstawowy defensywny pomocnik. A są jeszcze: Miki Villar, Angel Baena czy będący po kontuzji i niełapiący się w podstawie drugoligowego Racingu Santander Eneko Satrustegui. Kiedy Wisła grała jeszcze w Ekstraklasie, to wówczas miała w składzie raczej mało istotnych dla znaczenia sportowego Hiszpanów. Najlepszy z nich – Chuco – rozegrał tylko trochę ponad 800 minut. Zimą 2022 do klubu trafił Luis Fernandez i był on jednym z pierwszych ruchów Kiko Ramireza. Został w Wiśle i rok później strzelił 20 goli w 1. lidze. Kiedy wygasł jego kontrakt, to zdecydował się na przenosiny do Lechii Gdańsk, gdzie jest kapitanem i liderem – jeżeli oczywiście gra, bo trapią go kontuzje. Doznał niedawno infekcji po zabiegu oczyszczania kolana.

Kiko Ramirez odchodzi

Wisła Kraków w końcówce sezonu grała beznadziejnie. Trzy porażki z rzędu sprawiły, że nie załapała się do baraży i zajęła odległe 10. miejsce w lidze. Hiszpanie może i są dobrzy technicznie, ale trudno im zrozumieć czym de facto jest Wisła Kraków i jakie znaczenie ma ten klub w historii Polski. Być może stąd zmiana nastawienia. Takie wyniki jak 2:5 z GKS-em Katowice czy 0:3 z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza to policzek. Wisła wywalczyła Puchar Polski i miała się bić o powrót do Ekstraklasy, lecz trzeci rok z rzędu spędzi na zapleczu. Nikt się pod nią nie ugnie i nie da awansu za darmo.

Przyszedł czas na zmiany. Odejście Kiko Ramireza sugeruje trochę inną politykę transferową i poszukiwanie zawodników w innych miejscach. Hiszpański zaciąg nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Kiko Ramirez już pożegnał się z zawodnikami. W Wiśle wytworzyła się bariera komunikacyjna, ponieważ dyrektor nie porozumiewał się ani po polsku, ani po angielsku. Jarosław Królewski rozpoczął porządki przed sezonem 2024/25, w którym to Wisła potrzebuje wzmocnień, bo sensacyjnie zagra przecież w europejskich pucharach.

