Rumunia ogłosiła szeroką kadrę na EURO. Jest zawodnik z Ekstraklasy

Rumunia ogłosiła szeroką kadrę na czerwcowe mistrzostwa Europy. Selekcjoner Edward Iordănescu powołał 28 zawodników, co oznacza, że będzie musiał odrzucić dwóch piłkarzy. Wśród powołanych znalazł się Bogdan Racovitan z Rakowa Częstochowa oraz wypożyczony z tego klubu do Gaziantepu Deian Sorescu.

Edward Iordănescu ogłosił listę 28 powołanych na czerwcowe zgrupowanie przed mistrzostwami Europy. Po towarzyskich meczach z Bułgarią i Liechtensteinem, które odbędą się 4 i 7 czerwca, selekcjoner reprezentacji Rumunii będzie musiał więc odrzucić dwóch zawodników, którzy nie pojadą na EURO. Wśród powołanych znalazło się czterech bramkarzy, ośmiu obrońców, dwunastu pomocników i czterech napastników.

Na liście znalazł się stoper Rakowa Częstochowa Bogdan Racovitan. Pierwsze powołanie do reprezentacji 23-latek otrzymał w październiku 2023 roku, ale jedynie zasiadł na ławce w starciu z Białorusią (0:0). Podobnie było w listopadzie, kiedy Racovitan był poza kadrą na mecz z Izraelem (2:1), a następnie znalazł się wśród rezerwowych podczas meczu ze Szwajcarią (1:0).

W marcu 2024 roku Racovitan również otrzymał powołanie do kadry i zaliczył debiutancki kwadrans w meczu towarzyskim z Irlandią Płn. (1:1). Towarzyski mecz z Kolumbią (2:3) w pełni już przesiedział na ławce. Istnieje więc ryzyko, że Racovitan będzie jednym z dwójki odrzuconych, a jeśli jednak pojedzie na EURO, najpewniej będzie pełnił tylko rolę rezerwowego.

🇷🇴 Bogdan Racovițan znalazł się w szerokiej kadrze reprezentacji Rumunii na czerwcowe mecze towarzyskie oraz mistrzostwa Europy. Na liście jest również Deian Sorescu, wypożyczony do Gaziantep FK. Finałową kadrę poznamy 7 czerwca. pic.twitter.com/jjEua2cwIM — Raków Częstochowa (@Rakow1921) May 22, 2024

W szerokiej kadrze obecny jest też drugi z rumuńskich piłkarzy Rakowa – Deian Sorescu. Ten jednak w zimowym okienku został wypożyczony do tureckiego Gaziantepu. Tam wystąpił on w 17 meczach, z czego 12 razy znalazł się w wyjściowym składzie, a 10 spotkań rozegrał w pełnym wymiarze czasowym. Wypożyczenie do Turcji Sorescu może zaliczyć do udanych, bowiem strzelił cztery gole i zaliczył dwie asysty, a Gaziantep rozgrywki ligowe zakończył na 11. miejscu. Do kadry powołani zostali także jego klubowi koledzy – Florian Nita i Denis Dragus. Więcej zawodników od drużyny Gaziantepu trener Iordănescu powołał tylko z mistrza Rumunii FCSB – czterech

Szeroka kadra Rumunii na mistrzostwa Europy:

Bramkarze : Horatiu Moldovan (Atletico Madryt), Florin Nita (Gaziantep), Razvan Sava (CFR Cluj), Stefan Tarnovanu (FCSB)

: Horatiu Moldovan (Atletico Madryt), Florin Nita (Gaziantep), Razvan Sava (CFR Cluj), Stefan Tarnovanu (FCSB) Obrońcy : Nicusor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burca (Al-Okhdood), Radu Dragusin (Tottenham), Vasile Morgos (CFR Cluj), Ionut Nedelcearu (Palermo), Bogdan Racovitan ( Raków Częstochowa ), Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Adrian Rus (Pafos)

: Nicusor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burca (Al-Okhdood), Radu Dragusin (Tottenham), Vasile Morgos (CFR Cluj), Ionut Nedelcearu (Palermo), Bogdan Racovitan ( ), Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Adrian Rus (Pafos) Pomocnicy : Alexandru Cicaldau (Konyaspor), Florinel Coman (FCSB), Constantin Grameni (Farul Constanta), Ianis Hagi (Alaves), Dennis Man (Parma), Marius Marin (Pisa), Razvan Marin (Empoli), Valentin Mihaila (Parma), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Nicolae Stanciu (Damac), Adrian Sut (FCSB)

: Alexandru Cicaldau (Konyaspor), Florinel Coman (FCSB), Constantin Grameni (Farul Constanta), Ianis Hagi (Alaves), Dennis Man (Parma), Marius Marin (Pisa), Razvan Marin (Empoli), Valentin Mihaila (Parma), Darius Olaru (FCSB), (Gaziantep), Nicolae Stanciu (Damac), Adrian Sut (FCSB) Napastnicy: Denis Alibec (Muaither), Daniel Birligea (CFR Cluj), Denis Dragus (Gaziantep), George Puscas (Bari)

Rumunia zaskoczyła w eliminacjach

Dla Rumunów będzie to szósty w historii start na mistrzostwach Europy. Od 2000 roku Rumuni na EURO kwalifikują się co osiem lat. W teorii reprezentacja dopiero w 2032 roku zakwalifikuje się na kolejny turniej rangi mistrzostw Europy, ale w praktyce po raz drugi w historii Rumunia może drugi raz z rzędu pojechać na EURO.

Rumunia wygrała bowiem swoją grupę eliminacyjną z aż pięciopunktową przewagą nad drugą Szwajcarią. Podopieczni Iordanescu zdobyli 22 punkty za sprawą sześciu zwycięstw i czterech remisów. Rumuni byli zaledwie jedną z sześciu reprezentacji, która w eliminacjach nie odniosła żadnej porażki. W dziesięciu meczach ”Trójkolorowi” stracili także tylko pięć bramek, co stawia ich jako siódmą najlepszą defensywę eliminacji – ex aequo z Hiszpanią.

W pierwszym meczu turnieju Rumuni zmierzą się w Monachium z Ukrainą. Pięć dni później w Kolonii rywalizować będą z Belgią, a zmagania grupowe zakończą we Frankfurcie starciem ze Słowacją. Po tak udanych eliminacjach ”Trójkolorowi” są typowani do wyjścia z grupy, a mogą nawet powalczyć o drugie miejsce z Ukrainą. Tylko raz w historii – w 2000 roku – Rumunii udało się awansować do fazy pucharowej EURO. Od razu jednak pożegnali się z turniejem, przegrywając w ćwierćfinale 0:2 z Włochami.

Podczas turnieju drużyna stacjonować będzie w bawarskim Würzburgu. Zanim reprezentacja uda się do Niemiec, 4 czerwca o godzinie 14 zmierzy się towarzysko z Bułgarią, a 7 czerwca o godzinie 20 podejmie Liechtenstein. Oba te mecze Rumunia rozegra na otwartym w 2021 roku Stadionul Steaua. Po spotkaniu z Liechtensteinem selekcjoner Iordanescu ogłosi ostateczną, 26-osobową kadrę, która pojedzie na turniej.

