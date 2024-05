Stal Mielec kupi nowego napastnika? Egzotyczny kierunek poszukiwań!

Stal ukończyła poprzedni sezon na PKO BP Ekstraklasy na satysfakcjonującym, 11. miejscu w tabeli. Ilja Szkurin strzelił aż 16 goli i zapewne odejdzie za bardzo dobre pieniądze. Będący gwiazdą całej Ekstraklasy napastnik przedłużył niespodziewanie umowę o rok – do 2025 roku, by zagwarantować Stali pieniądze za transfer. Jego odejście jest raczej pewne. W takiej sytuacji działacze mieleckiej drużyny nie zwlekają i już teraz podejmują kroki w celu realizacji zakupu kolejnego napastnika.

Ravve Assayeg nowym zawodnikiem Stali Mielec!?

Wg. informacji Piotra Koźmińskiego z „WP Sportowe Fakty” do Mielca ma niedługo trafić 23-letni napastnik z Izraela, który poszczycić się też może hiszpańskim paszportem. Jest zawodnikiem Hapoelu Acre, a w tym sezonie podbił zaplecze hebrajskiej ekstraklasy. Ravve Assayeg w 31 meczach w tym sezonie zdobył 15 bramek, do których dołożył trzy asysty. Kibicom w swojej ojczyźnie pokazał się jako napastnik silny i szybki, przy okazji będąc dość wysokim. Warunki fizyczne to coś, co stoi zdecydowanie po jego stronie.

Wraz z końcem czerwca kończy mu się kontrakt w drugiej lidze Izraela, co oznacza że do Mielca przejdzie na zasadzie wolnego transferu. W tej kwestii możemy zaufać władzom Stali – napastnik z dobrymi liczbami kupiony z nietypowej ligi. Widzieliśmy to już w przypadku Saida Hamulicia, który z Podkarpacia odszedł do Tuluzy. Tak samo jest teraz z Ilią Szkurinem, który do Stali trafił również z Izraela. W tym sezonie białoruski napastnik strzelił 16 goli i odnotował pięć asyst w 33 meczach. Szkurin mógłby odejść w tym sezonie z wolnego transferu, ale zimą niespodziewanie dla wielu przedłużył umowę ze Stalą Mielec o rok – do 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejny.

Wydaje się jednak, że to nie nastąpi, a średniak polskiej Ekstraklasy zarobi na Białorusinie ok. 3-4 mln euro. Trzeba przyznać, że mają nosa do snajperów. Wystarczy pokazać przyszłemu napastnikowi statystyki – zobaczcie, u nas napastnicy strzelają mnóstwo goli, co może potencjalnie zachęcić utalentowanych piłkarzy do wyboru pozycji dziewiątki właśnie w Mielcu. To coś, z czego Stal w ostatnich latach słynie.

Kim jest nowy napastnik Stali?

Izraelczyk jest wychowankiem Maccabi Tel Aviv, w którym rozegrał jednak zaledwie trzy spotkania. W przeszłości zdarzało mu się również występować w barwach narodowych jako zawodnik kadry U-17 oraz U-18. Assayeg nie jest typowym piłkarzem czekającym na okazję bramkową cały mecz, dobijając na „pustaka”. Niedawno w meczu ligowym przeciwko SC Kfar Qasem, udało mu się strzelić cztery gole. Napastnik miał dogadać już wszelkie formalności ze Stalą, do sfinalizowania transferu pozostały tylko testy medyczne, które Ravve ma przejść przed powrotem mieleckiej ekipy do treningów.

