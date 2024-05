Unai Emery przedłużył kontrakt z Aston Villą… drugi raz w tym roku

Lekko ponad miesiąc temu informowaliśmy, że Unai Emery przedłużył kontrakt do 2027 roku. Już wtedy zapowiadaliśmy, że władze klubu mają w planach spotkać się z hiszpańskim szkoleniowcem i przedłużyć tę umowę na jeszcze dłużej. Do spotkania doszło, obie strony ustaliły warunki i 52-letni trener podpisał umowę do 2029 roku. To ewenement, by w tak krótkim czasie przedłużyć umowę dwa razy.

Projekt długoterminowy

Unai Emery doprowadził Aston Villę do czwartego miejsca w Premier League w 150. roku od powstania klubu. Wynik ten gwarantuje zespołowi udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Będzie to powrót do najważniejszych europejskich rozgrywek po ponad 40 latach. Po raz ostatni w Pucharze Europy drużyna z Birmingham grała w sezonie 1982/1983 i… od razu je wygrała. Wtedy grali tam tylko mistrzowie krajów. Właściciele klubu Nassef Sawiris i Wes Edens widzą w hiszpańskim szkoleniowcu swoją wersję sir Alexa Fergusona, który przez dziesiątki lat budował potęgę Manchesteru United.

Aston Villa are thrilled to announce Manager Unai Emery has agreed a new five-year contract! ✍️ — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 27, 2024

– Budujemy coś wyjątkowego w Aston Villi z Unaiem u jej podstaw i cieszymy się, że podpisał on nową umowę z klubem do 2029 r. Wkraczając w rok naszej historycznej, 150. rocznicy, mamy na co czekać z Unaiem u steru. – powiedział Nassef Sawiris w oficjalnym komunikacie klubu.

Unai Emery liczy na więcej

Wygląda na to, że hiszpański szkoleniowiec jest idealnym wyborem dla zdobywców Pucharu Europy A.D 1982. Do klubu trafił w 2022 roku i był jednym z pierwszych elementów przemiany całego klubu. Sprowadzenie byłego szkoleniowca Arsenalu, PSG czy Sevilli pokazało, że Aston Villa nie zamierza się zadowalać miejscem w środku tabeli Premier League i liczy na więcej.

Po sprowadzeniu do klubu trenera, rok później sprowadzono również twórcę potęgi Sevilli w okresie, w którym pracował tam Unai Emery. Ramón Rodríguez Verdejo lepiej znany jako Monchi pojawił się w klubie, by pełnić funkcję prezesa klubu do spraw operacji piłkarskich. Unai Emery przy okazji przedłużenia kontraktu do 2029 roku pochwalił klub oraz sposób w jaki jest zarządzany.

Odkąd przybyłem do Villi z Wesem i Nassefem, zawsze znajdowaliśmy najlepsze środowisko i strukturę do rozwijania projektu o najwyższych ambicjach.(…) Z Monchim oraz właścicielami dzielimy tę samą wizję i te same cele. W Aston Villi panuje świetna chemia. A element wsparcia fanów również robi różnicę, aby poczuć się jak w domu. Jesteśmy naprawdę podekscytowani, że możemy kontynuować tę podróż bez granic naszych marzeń.

Hiszpański szkoleniowiec zdaje sobie sprawę, że aby w dalszym ciągu się rozwijać – musi do klubu sprowadzać nowych zawodników. Angielskie media informują, że na celowniku Aston Villi znalazł się już jeden potencjalny nowy nabytek. Jest nim Ross Barkley, doświadczony 30-letni pomocnik znany z występów chociażby w londyńskiej Chelsea, ostatnio pomocnik (i jeden z najlepszych piłkarzy) beniaminka Premier League – Luton Town.

fot. screen YouTube/Aston Villa Football Club

Tworzymy codziennie nasz przewodnik po EURO 2024: