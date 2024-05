Gala Ekstraklasy za nami – doceniono piłkarzy spoza strefy europejskich pucharów

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2023/2024 obfitowały w niesamowite emocje. Trudno znaleźć bardziej emocjonujący sezon w historii polskiej ligi. Bardziej miało to jednak związek z… gubieniem punktów przez czołówkę jak leci. Poziom zatem nie zawsze był wysoki, ale są gracze, których (niemal) zawsze ogląda się z przyjemnością. Dostali oni nagrody podczas Gali Ekstraklasy.

Rozstrzygnięcia sezonu 2023/2024 w Ekstraklasie

Najważniejsze pytanie kibiców klubowej piłki w Polsce przed sezonem brzmi: kto zostanie mistrzem Polski? Mało kto się spodziewał, że dołujące drużyny poprzedniej edycji Ekstraklasy będą w walce o puchar. Mistrzami Polski została Jagiellonia Białystok, a tuż za nią uplasował się Śląsk Wrocław. Rok temu było podobnie, tylko że… wówczas „Jaga” i ekipa z Dolnego Śląska zajęły odpowiednio 14. i 15. miejsce – ostatnie gwarantujące ligowe utrzymanie w polskiej lidze.

Indywidualnie błyszczeli gracze różnych klubów. Królem polowania piłkarskiego okazał się Erik Exposito. Lider Śląska Wrocław ustrzelił bramkarzy rywali 19 razy. Drugi w klasyfikacji strzelców był Ilja Szkurin ze Stali Mielec. Aż trzech piłkarzy zajęło pierwsze miejsce w liczbie asyst. Byli to Kacper Chodyna z Zagłębia Lubin, Kamil Grosicki z Pogoni Szczecin oraz Dominik Marczuk z Jagielloni Białystok. Cała trójka zanotowała w sezonie 10 asyst. W klasyfikacji czystych kont wygrał Rafał Leszczyński. Golkiper Śląska zakończył sezon z 13 spotkaniami na zero z tyłu.

Najlepsi piłkarze Ekstraklasy nagrodzeni

Gala Ekstraklasy po raz kolejny odbyła się w Warszawie. Kibice poznali siedmiu zwycięzców. Trzeba przyznać, że trudno się doszukiwać sensacji w wyborach kapituły, która składała się z dziennikarzy czołowych polskich redakcji. Miłym akcentem i świecką tradycją jest włączanie w trakcie gali kilku graczy do Galerii Legend Ekstraklasy. W tym roku do tego grona dołączali:

Henryk Apostel

Marek Citko

prof. Janusz Filipiak

Arkadiusz Głowacki

Teodor Peterek

Ernest Pohl

Pierwszym zwycięzcą gali był Mateusz Kochalski. Zawodnik Stali Mielec wygrał w kategorii Bramkarz Sezonu. Kochalski stał się liderem podkarpackiej ekipy w sezonie 2023/2024, lecz fani Śląska mogą krytykować wybór, gdyż nie tylko ich zdaniem najlepszym golkiperem sezonu był Rafał Leszczyński. Mimo to wybór bramkarza Stali może nomen omen się obronić. Także z tego względu, co zespołowo osiągnęła Stal, a jej wynik jest fantastyczny, bo za taki możemy uznać 11. lokatę. Kochalski się do tego przyczynił kapitalnymi obronami. Niedawno wybronił chociażby czyste konto w Szczecinie. Chce go pozyskać Raków Częstochowa.

Pierwszy sezon Dominika Marczuka w Ekstraklasie był olśniewający. Byłego gracza Stali Rzeszów wybrano Młodzieżowcem Sezonu. Natomiast Obrońcą Sezonu został jego kolega z Jagiellonii – Bartłomiej Wdowik. Boczny defensor czarował fenomenalnymi rzutami wolnymi w pierwszej części sezonu, które w jednym z materiałów oceniał nawet sam Alessandro Del Piero. Runda wiosenna w jego wykonaniu była gorsza, lecz trudno uznać ten wybór za kontrowersyjny.

Najlepszy asystent Ekstraklasy został Najlepszym Pomocnikiem sezonu 2023/2024. Mowa o skrzydłowym Kamilu Grosickim. Kapitan szczecińskiej Pogoni błyszczał w wielu meczach. Nie dziwi też nagroda Najlepszego Napastnika. Dostał ją król strzelców Erik Exposito. Trenerem Sezonu wybrano Adriana Siemieńca, czyli oczywiście szkoleniowca Jagielloni, dla którego był to pierwszy pełny sezon w Ekstraklasie i od razu wywalczył tytuł. Tu nie mogło być inaczej.

Creme de la creme każdej gali to wybór najlepszego piłkarza/sportowca/aktora/piosenkarza itp. Po raz drugi z rzędu statuetka powędrowała do Kamila Grosickiego.

Kapitan Pogoni nie doprowadził swojej drużyny do europejskich pucharów, lecz indywidualnie sezon „Grosika” był świetny. Można powiedzieć, że obecny w wykonaniu skrzydłowego okazał się lepszy niż poprzedni, gdzie dość kontrowersyjnie wygrał z Josue. Oczywiście i teraz znajdą się kibice, którzy będą zżymać się na to, że Grosicki okazał się graczem sezonu. Jednak czy samo przyznanie nagrody znakomitemu skrzydłowemu polskiej kadry jest jakkolwiek kontrowersyjne? Tu już ocenę zostawiamy Państwu.

Fot. screen YouTube/ Canal+ Sport

