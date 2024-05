Czarny koń EURO w… Opalenicy?

EURO 2024 w Niemczech zbliża się wielkimi krokami. Wobec tego wiele europejskich reprezentacji szuka swojej bazy, która stanie się ośrodkiem przygotowań do najważniejszej piłkarskiej imprezy roku. Z punktu widzenia polskiego kibica istotna może być miejsce, w którym osiądzie kadra Turcji. Podopieczni Vincenzo Montelly zagoszczą w ośrodku na północy Wielkopolski – Opalenicy.

Turcja w Opalenicy

Jak poinformował Dawid Dobrasz z redakcji „Meczyki.pl”, reprezentacja kraju z południowo-wschodniej Europy do Opalenicy przyjedzie już 3 czerwca. Turkowie w Polsce spędzić mają ponad tydzień, a związek ma to z meczem towarzyskim Polska – Turcja, który 10 czerwca odbędzie się na Stadionie Narodowym. Co istotne dla polskich kibiców, zarządcy turecką kadrą w planie mają zorganizowanie otwartego treningu, na którym będą mogli się pojawić nie tylko fani reprezentacji Kraju Półksiężyca, ale także wszyscy zainteresowani zwyczajnym zobaczeniem przygotowań reprezentacji na tak prestiżowy turniej, jakim niewątpliwie są mistrzostwa Europy.

Dom przygotowań na EURO?

Ośrodek przygotowawczy w Opalenicy należy do najlepszych w Polsce i jeden z najlepiej wyposażonych w całym regionie Europy środkowo-wschodniej. Wobec dobrej opinii i świetnych warunków Opalenica cieszy się dużym zainteresowaniem zespołów ze światowego topu. Tak było chociażby w 2012, kiedy to Hotel REMES stał się bazą reprezentacji Portugalii na mistrzostwa Europy organizowane w Polsce i na Ukrainie. Wówczas w zaledwie dziesięciotysięcznym mieście na zachodzie Wielkopolski znalazły się takie gwiazdy jak Nani, Pepe, czy bezsprzecznie „najgrubsza ryba” – Cristiano Ronaldo.

Podczas EURO 2020 w Opalenicy stacjonowała reprezentacja Polski za czasów Paulo Sousy, a jak wspominali później zawodnicy, tak dobrej atmosfery w narodowej reprezentacji jak podczas tego zgrupowania nigdy wcześniej nie było.

Z Opalenicy do Niemiec

Po obozie w Opalenicy reprezentacja Turcji zagości w niemieckim Barsinghausen – mieście położonym w Dolnej Saksonii. Tutaj pojawia się polski wątek, gdyż właśnie ta lokalizacja była domem reprezentacji Polski pod wodzą Pawła Janasa na mundialu w 2006 roku. To właśnie tam doszło do owianej sławą konferencji prasowej, na którą wysłany został… kucharz reprezentantów – Tomasz Leśniak. Jak sam wspominał później, był on wówczas znakomicie przygotowany do odpowiedzi na praktycznie każde pytanie, jednak jak się później okazało – żaden dziennikarz nie spytał Leśniaka o odpowiedź.

Reprezentacja Polski obozu w Barsinghausen nie wspomina dobrze, gdyż nasza kadra odpadła już na etapie fazy grupowej. Jak pójdzie Turkom? Reprezentantów europejsko-azjatyckiego państwa nazywa się jednym z czarnych koni zbliżających się mistrzostw Europy. Więcej o reprezentacji Turcji pisaliśmy TUTAJ .

