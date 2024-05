EURO 2024: Znamy kadrę Belgów – brakuje gwiazdy La Liga

Kolejna reprezentacja ogłosiła kadrę na EURO 2024. Tym razem to Belgowie podali szczegóły. „Czerwone Diabły” będą w Niemczech po dość udanym występie w kwalifikacjach, gdzie zajęli pierwsze miejsce w swojej grupie. Wyprzedzili oni świetną Austrię czy bardzo przeciętną kadrę Szwecji. Był to obiecujący występ i pokaz siły talentów z tej części Beneluksu – kadry, która przecież jest w budowie. Brakuje Thibauta Courtoisa, który podpadł selekcjonerowi Domenico Tedesco.

Domenico Tedesco podjął się budowy nowego projektu z młodymi ludźmi pełnymi determinacji, ale nie brakuje też 'starych wyg’, którzy mają ogrom doświadczenia. Taki miks powinien być gwarantem dobrego wyniku na niemieckim turnieju.

