Grzegorz Krychowiak zaliczył spadek z ligi

Po raz drugi w karierze Grzegorz Krychowiak spadł ze swoim klubem z ekstraklasy. Jego Abha w ostatniej kolejce przegrała z Al Hazem 1:2 i przez zwycięstwo Al Akhdoud wylądowała w strefie spadkowej. W sezonie 2017/18 Krychowiak zaliczył już spadek, kiedy to wraz z West Bromwich Albion opuścił szeregi Premier League.

Dramat Krychowiaka

Przed ostatnią kolejką Saudi Pro League Abha znajdowała się tuż nad kreską, mając dwa punkty przewagi nad Al Akhdoud. W finałowej serii gier klub Grzegorza Krychowiaka podejmował zdegradowane już Al Hazem. Abha w 47. minucie objęła prowadzenie, ale w ciągu pół godziny sytuacja obróciła się o 180 stopni i zespół byłego reprezentanta Polski przegrywał 1:2. Dodatkowo Abha kończyła mecz w osłabieniu, bowiem w doliczonym czasie czerwoną kartkę obejrzał Marcel Tisserand.

Równolegle rywale Abhy w walce o utrzymanie – Al Riyadh i Al Akhdoud wygrały swoje spotkania, przez co Abha zamieniła się pozycjami z Al Akhdoud i wylądowała w strefie spadkowej. Co więcej, w 99. minucie Krychowiak nie wykorzystał rzutu karnego. Z drugiej strony jednak remis Abhy ”i tak by nic nie dał”, bowiem przy równej liczbie punktów pod uwagę brany jest bilans meczów bezpośrednich. A ten przemawiał na korzyść Al Akhdoud i wynosił 6:3 (2:3, 4:0).

Tym samym, Abha po pięciu latach pożegnała się z rozgrywkami Saudi Pro League. Był to najdłuższy pobyt Abhy w saudyjskiej ekstraklasie, bowiem przed awansem w 2019 roku klub na najwyższym poziomie dwukrotnie spędził tylko rok. Dla Krychowiaka zaś to drugi spadek w karierze. Sezon 2017/18 Polak spędził na wypożyczeniu w West Bromwich Albion, z którym zajął ostatnie, 20. miejsce w Premier League.

Krychowiak pocieszyć może się strzeleniem dziewięciu goli, co jest najlepszym wynikiem w zespole Abhy. Polak strzelił tyle samo goli, co Karim Benzema, czy Roberto Firmino, a więcej od Yannicka Carrasco, czy Allana Saint-Maximina. Z drugiej strony zaś Krychowiak obejrzał osiem żółtych kartek. Więcej razy żółtym kartonikiem karanych było tylko dziewięciu zawodników.

Swoją cegiełkę do spadku Abhy ”dołożył” Czesław Michniewicz. Były selekcjoner reprezentacji Polski został trenerem Abhy wraz z początkiem sezonu 2023/24, ale poprowadził ją tylko w dziewięciu meczach. Pod jego wodzą Abha w ośmiu ligowych meczach odniosła dwa zwycięstwa i aż sześć porażek. W tym czasie Abha była szóstą najgorszą defensywą (14 straconych bramek) oraz najgorszą ofensywą ligi (ex aequo z Al Okhdood – pięć strzelonych goli). W momencie zwolnienia Michniewicz zostawiał Abhę na otwierającym strefę spadkową 16. miejscu, na którym zresztą Abha ostatecznie zakończyła rozgrywki ligowe.

📊 Grzegorz Krychowiak po raz drugi w karierze spadł z ligi. 😬 ⬇️ 2017/18: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 West Brom (20.)

⬇️ 2023/24: 🇸🇦 Abha Club (16.) 🆕 pic.twitter.com/Q7pzuXYvZ3 — Cezary Kawecki | Statystyki piłkarskie 📊 (@CezaryKawecki) May 27, 2024

fot. YouTube

