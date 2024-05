Cristiano Ronaldo pobił kolejny rekord

Cristiano Ronaldo już dawno zapracował sobie na miano absolutnej legendy futbolu. Portugalczyk bije rekord za rekordem, zdobywając bramki w każdym miejscu, w którym występuje. W poniedziałek 39-letni napastnik został pierwszym piłkarzem w historii, który został królem strzelców w czterech różnych krajach.

Cristiano Ronaldo od stycznia 2023 roku występuje w Arabii Saudyjskiej w barwach Al-Nassr. W zakończonym w poniedziałek sezonie Saudi Pro League Portugalczyk zdobył 35 bramek w 31 występach, do których dołożył 11 asyst. Tuż za jego plecami, choć jest to spore nadużycie, uplasował się serbski napastnik Aleksandar Mitrović z Al-Hilal za 28 bramkami na koncie. Aż 35 bramek w sezonie pozwoliło Ronaldo na zdobycie korony króla strzelców Saudi Pro League. Wcześniej zostawał królem strzelców w angielskiej Premier League, hiszpańskiej La Liga oraz włoskiej Serie A.

Proud to make history as the first top scorer in 4 countries 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇪🇸 🇮🇹 🇸🇦 A huge thank you to all the clubs, teammates and staff who helped me along the way. pic.twitter.com/wmimyDrRP2

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 28, 2024