Zagłębie Lubin podjęło decyzję w sprawie przyszłości Waldemara Fornalika

Jak informuje portal „Meczyki.pl„, Zagłębie Lubin będzie kontynuować współpracę z obecnym szkoleniowcem. Dotychczasowy kontrakt Waldemara Fornalika wygasał wraz z końcem sezonu 2023/2024. Według informacji Tomasza Włodarczyka kontrakt zostanie przedłużony o rok.

Misja Zagłębie kontynuowana

Waldemar Fornalik jako szkoleniowiec „Miedziowych” pracuje od listopada 2022 roku, kiedy to zastąpił na tym stanowisku Piotra Stokowca. W zakończonym niedawno sezonie prowadzona przez niego drużyna zajęła 8. pozycję w Ekstraklasie po bardzo udanej końcówce sezonu, w której wygrała cztery spośród pięciu meczów.

Waldemar Fornalik zostaje w Zagłębiu Lubin. Kontrakt został przedłużony o rok.https://t.co/fcyIbrTg43 — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) May 28, 2024

Dotychczas były selekcjoner reprezentacji Polski poprowadził Zagłębie Lubin w 53 spotkaniach. W trakcie swojej pracy wygrał 22 mecze, zremisował 12 i przegrał 19. Takie rezultaty nie zadowalają kibiców „Miedziowych”. Media w ostatnich dniach informowały o możliwym zakończeniu współpracy pomiędzy klubem a trenerem, według Tomasza Włodarczyka sytuacja zmieniła się i Waldemar Fornalik zostanie w Lubinie na kolejny sezon. Zagłębie miało sinusoidalny sezon – doskonały początek, gdzie trzymało się w TOP5 i pokonało chociażby Śląsk Wrocław, Pogoń Szczecin czy Górnika Zabrze. Beznadziejna była końcówka rundy jesiennej i początek wiosennej – złożyło się na to sześć meczów bez wygranej. 0:5 z Rakowem też chluby nie przynosi. Za to końcówka to już świetna dyspozycja i szybki awans w pięć kolejek – z 12. pozycji na 8.

Na konferencji prasowej po meczu 34. kolejki przeciwko Legii Warszawa trener Waldemar Fornalik był pytany o swoją przyszłość. Na pytanie dziennikarza odpowiedział, że decyzja zostanie podjęta w ciągu kilku dni i obie strony muszą być usatysfakcjonowane warunkami dalszej współpracy.

Zasłużony trener ligowy

Waldemar Fornalik od lat pracuje na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce i jest jednym z najbardziej cenionych polskich trenerów. Jako szkoleniowiec Ruchu Chorzów sięgnął po wicemistrzostwo Polski w sezonie 2011/2012 oraz doprowadził ekipę „Niebieskich” do finału Pucharu Polski.

Świetne wyniki w Chorzowie pozwoliły mu objąć posadę selekcjonera reprezentacji Polski. Waldemar Fornalik prowadził kadrę w latach 2012-2013 bez sukcesów. Jak sam wspominał po latach, nie był wówczas gotowy na objęcie najważniejszej drużyny w kraju. Po okresie w reprezentacji wrócił do Ruchu Chorzów. W 2017 roku został zatrudniony przez Piast Gliwice. W tym ostatnim klubie sięgnął po mistrzostwo Polski w sezonie 2018/2019 oraz wicemistrzostwo rok później.

fot. screen YouTube/Zagłębie Lubin

Tworzymy codziennie nasz przewodnik po EURO 2024: