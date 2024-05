Erik Lamela wraz z końcem obecnego sezonu zakończy swoją trzyletnią przygodę w barwach Sevilli. Klub wydał oficjalny komunikat, w którym poinformował o specjalnym pożegnaniu na cześć Argentyńczyka. Nie wiadomo jednak co dalej z 32-letnim zawodnikiem.

Erik Lamela kończy przygodę w Sevilli

Erik Lamela dołączył do Sevilli w 2021 roku z Tottenhamu. Argentyńczyk dołączył do nowego zespołu na zasadzie wymiany. W jego miejsce powędrował Bryan Gil. 32-latek w drużynie z Londynu spędził osiem lat jednak wydaje się, że nigdy nie wykorzystał w pełni swojego potencjału, jakim niewątpliwie dysponował. Podczas swojej kariery często trapiony był przez kontuzje, które w znacznym stopniu wyhamowały jego rozwój.

Wydaje się, że jego przygoda w Andaluzji również była nieco pechowa. Spośród swoich trzech sezonów tylko jeden był kompletny i bez większych przerw w grze spowodowanych urazami. Lamela łącznie zagrał w 92 spotkaniach, w których zdobył 16 goli i zaliczył siedem asyst. Jego najlepszy czas przypadał na sezon 2022/23. Rozegrał wówczas najwięcej spotkań i był jednym z ważniejszych zawodników w drużynie. To właśnie wtedy pomógł Sevilli wygrać trofeum Ligi Europy – jest to jego jedyne trofeum klubowe, które wygrał. Klub La Liga w finale pokonał w kontrowersyjnych okolicznościach Romę Jose Mourinho po rzutach karnych. Tym samym jest on najbardziej utytułowaną drużyną w historii tych rozgrywek z siedmioma pucharami na koncie.

Gracias, Erik 🫶 Te echaremos de menos, Coco 🥥 pic.twitter.com/lNEmDH7DkZ — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 28, 2024

Erik Lamela w obecnym sezonie rozegrał 19 meczów. Tak znikoma liczba spotkań ponownie spowodowana była urazami. Sevilla za pomocą swoich mediów społecznościowych oficjalnie poinformowała, że kontrakt że nie przedłuży kontraktu z Argentyńczykiem. Klub zorganizował specjalną ceremonię z okazji jego odejścia.

Jeden z dziennikarzy zadał mu pytanie czy rozważa opcję dołączenia do River Plate. Byłby to wówczas sentymentalny powrót do klubu, w którym Lamela stawiał pierwsze kroki. Sam zawodnik jasno nie odpowiedział na to pytanie. Zaznaczył jednak, że najpierw chce wyleczyć kontuzję stopy z jaka obecnie się zmaga – „Nie chce tworzyć fałszywych historii, teraz myślę tylko o wyleczeniu kontuzji”.

Lamela na tym etapie kariery grał raptem w czterech klubach: River Plate, Romie, Tottenhamie oraz Sevilli. Jako 12-latek był kuszony przez Barcelonę, ale zdecydował się zostać w River. Rodziców kuszono ofertą rzędu 100 tysięcy dolarów.

Fot. Sevilla Youtube

