EURO 2024: Znamy czeską kadrę na niemiecki turniej

EURO 2024 zbliża się wielkimi krokami. Czeski selekcjoner Ivan Hašek nominował 26 zawodników na obóz przed niemieckim turniejem. Nie ma tutaj żadnych niespodzianek – trener dobrze zna swoich piłkarzy z marcowych przygotowań.

Znamy czeską kadrę na niemiecki turniej

W związku z alkoholowym skandalem na marcowe zgrupowanie nie udali się: Vladimir Coufal, Jakub Brabec i Jan Kuchta. Zostali oni jednak przywróceni do kadry przed mistrzostwami Europy.

Ivan Hašek nominoval na přípravný kemp před EURO 2024 těchto 26 hráčů! 🇨🇿🫡 pic.twitter.com/UH8669IXwr — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 28, 2024

Lukę po Coufalu miał pierwotnie wypełnić Denis Doudera, ale obaj piłkarze jadą na turniej.Ivan Hašek w marcu testował Tomasa Vlceka i Robina Hranaca, a przeciwko Armenii przesunął nawet z pozycji ”szóstki” na środek obrony Ladislava Krejciego. Z tych zawodników także każdy z nich wybiera się na wielki turniej.

Eliminacje Czesi zakończyli eliminacje z dorobkiem 15 punktów, a więc takim samym, jak Albania. Gorszy bilans meczów bezpośrednich zadecydował o zajęciu pierwszego miejsca przez zespołem z Bałkanów. Spośród 20 drużyn, które wywalczyły bezpośredni awans na turniej, Czesi mieli drugą najgorszą (ex aequo z Albanią) ofensywę. W ośmiu meczach strzelili tylko 12 goli (w tym cztery nam).

Zmagania w tegorocznym EURO Czesi wraz z Portugalią rozpoczną jako ostatni 18 czerwca o godzinie 21:00 w Lipsku. To starzy znajomi z wielkich turniejów – drużyny te grały przeciwko sobie na Euro w 1996, 2008 oraz 2012 roku. Tylko w pierwszym z nich, Czesi byli górą.

Czesi swoje zmagania grupowe również zakończą jako ostatni. 26 czerwca o godzinie 21:00, równolegle do meczu Gruzji z Portugalią, dojdzie do starcia z Turcją. Ten mecz Czesi także rozegrają w Hamburgu. Będzie to szansa na rewanż naszych południowych sąsiadów za porażki sprzed ośmiu i 16 lat (odpowiednio 0:2 i 2:3 – drugi z meczów to jeden z najlepszych w XXI wieku na EURO).

Tegoroczna grupa Czechów jest niemal identyczna, jak na EURO 2008. Jedyną zmianą jest obecność Gruzji w miejsce Szwajcarii. Z ekipą Chwiczy Kwaracchelii, podopieczni Haska zagrają 22 czerwca.

Kadra Czechów na EURO 2024

Bramkarze: Jindrich Stanek (Slavia), Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Vitezslav Jaros (Sturm Graz)

Obrońcy: Vladimir Coufal (West Ham), David Doudera, Tomas Holes (obaj Slavia), Robin Hranac (Viktoria Pilzno), David Jurasek (TSG Hoffenheim/Benfica), Ladislav Krejci, Martin Vitik (obaj Sparta Praga), Tomas Vlcek, David Zima (obaj Slavia)

Pomocnicy: Antonin Barak (Fiorentina), Vaclav Cerny (Wolfsburg), Lukas Cerv (Viktoria Pilzno), Matej Jurasek (Slavia), Ondrej Lingr (Feyenoord), Lukas Provod (Slavia), Michal Sadilek (Twente Enschede), Tomas Soucek (West Ham), Pavel Sulc (Viktoria Pilzno)

Napastnicy: Patrik Schick, Adam Hlozek (obaj Bayer Leverkusen), Tomas Chory (Viktoria Pilzno), Mojmir Chytil (Slavia), Jan Kuchta (Sparta Praga)

Fot. screen YouTube/ ceskarepre

