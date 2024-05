Erling Haaland zostanie piłkarzem Fluminense! Albo jednak nie…

Pewnie kiedy przeczytaliście tytuł pomyśleliście sobie „co oni w ogóle piszą”. Erling Haaland miałby odejść z Manchesteru City do przeciętnej drużyny w lidze brazylijskiej? A jednak na stronie Fluminense pojawiło się ogłoszenie o sensacyjnym transferze.

Erling Haaland ofiarą hakerów

Jak zapewne się domyślacie, prawda jest zupełnie inna. Strona internetowa Fluminense padła ofiarą ataku hakerów, którzy zamiast wyrządzić krzywdę… zdecydowali się zażartować właśnie z wykorzystaniem wizerunku norweskiego napastnika.

Só desconfiei que se tratava da ação de um hacker porque o Haaland não passou dos 35 anos. O Fluminense jamais contrataria um jogador tão jovem como ele. pic.twitter.com/85mVlXQL64 — Olé do Brasil (@Oledobrasil) May 28, 2024

W artykule opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej klubu napisano, że Erling Haaland został zatrudniony „po intensywnych negocjacjach i wielkim wysiłku naszego zarządu” oraz, że przybycie środkowego napastnika reprezentacji Norwegii „będzie decydującym kamieniem milowym na drodze do zmiany sezonu”. Komunikat witał kibiców na stronie internetowej przez kilka godzin. Brazylijskie „Globo” skontaktowało się z władzami klubu, które potwierdziły, że padły ofiarą hakerów. Sprawcą czynu miał być jeden z użytkowników Twittera.

Pomimo tego, że transfer napastnika z Manchesteru City do Fluminense był niewiarygodny znalazły się i osoby, które w żart uwierzyły. Większość użytkowników mediów społecznościowych szybko zrozumiała jednak, że jest to żart. Znaleźli się i tacy, którzy stwierdzili, że cała akcja była słabo przemyślana, bo to nieprawdopodobne, by brazylijski klub ściągnął tak młodego zawodnika. To ironia. Słowa te są pokłosiem ostatnich transferów klubu. Do Fluminense w ostatnim czasie trafiali zazwyczaj wiekowi zawodnicy. Wśród nich znajdują się Marcelo (36 lat), Douglas Costa (33 lata), Fabio (43 lata) czy najnowszy nabytek Thiago Silva (39 lat).

Kibiców „Obywateli” uspokajamy

Norweska gwiazda trafiła do Manchesteru City w 2022 roku z Borussii Dortumnd i szturmem wdarła się na szczyt Premier League. W sumie w 98 występach dla ekipy z niebieskiej części Manchesteru zdobył 90 bramek, do których dołożył 15 asyst. Erling Haaland dwukrotnie sięgał po koronę króla strzelców ligi angielskiej. Zrobił to nawet mimo kryzysu i wielu niewiarygodnych wręcz pudeł. Przyczyniły się do tego cztery bramki zdobyte z Wolverhampton.

Never letting you go… 🏆🤗 pic.twitter.com/kzmI40w3YY — Erling Haaland (@ErlingHaaland) May 28, 2024

Pomimo regularnie pojawiających się plotek dotyczących przyszłości snajpera możemy zapewnić, że z pewnością nie trafi on do Fluminense. A przynajmniej jeszcze nie teraz…

fot. strona Fluminense po ataku hakerskim

