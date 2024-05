Kylian Mbappe zdradził dla jakiego klubu zagrałby we Włoszech

W hotelu Cala di Volpe na Sardynii rozdano Globe Soccer Awards. Jednym z gości imprezy był Kylian Mbappe. Francuz przed kamerami po raz kolejny wyjawił, że jeśli trafi do Włoch, to… tylko do Milanu. Znane jest jego zdjęcie z dzieciństwa, powiedział to także na jednym z video w lutym 2023 roku na gali „The Best” – tym razem piłkarz wyznał to jednak w telewizji.

Kylian Mbappe jak doskonale wiadomo (tajemnica poliszynela) latem zamieni Paris Saint-Germain na Real Madryt – pozostaje to kwestią tak zwanej „oficjalki”. Pożegnał się w klubie z Paryża dubletem – spokojnie wywalczonym mistrzostwem kraju oraz zwycięstwem w Pucharze Francji z Lyonem. Wciąż jednak brakuje mu tego najcenniejszego – Ligi Mistrzów. Po to właśnie chce przejść do Realu Madryt i nie dał się namówić na przedłużenie umowy. Znane jest jego umiłowanie do jednego z włoskich klubów. Przed kamerami „Sky Italia”, francuska gwiazda i jeden z najlepszych piłkarzy na świecie poświęciła część wypowiedzi włoskiej piłce.

– Nie wiemy, co stanie się w przyszłości. W dzieciństwie byłem kibicem Milanu i zawsze powtarzałem, że jeśli kiedykolwiek pojadę do Włoch, to będę grać dla Milanu. Oglądam wszystkie mecze Milanu i jestem wielkim fanem, odkąd byłem dzieckiem. Z tego powodu ciągle dziś oglądam mecze. Cała moja rodzina jest wielkimi fanami Milanu. Serie A to naprawdę wspaniałe mistrzostwa – przyznał piłkarz przy okazji gali, która odbywała się we Włoszech.

W ekskluzywnym wywiadzie dla Gianluki Di Marzio wypowiedział się z kolei były kolega z zespołu Mbappe. Stało się to kilkadziesiąt godzin przed samą galą, Mowa o Marokańczyku Nabilu Dirarze. 38-latek gra obecnie w… ekstraklasie Luksemburga. Powiedział on, że Mbappe bardzo mocno utożsamia się z Milanem:

Mogę potwierdzić, że Kylian zawsze miał dużo skarpetek czy koszulek z Milanem. Myślę, że po Realu Madryt pójdzie grać do Milanu, a jak już to zrobi to nie wtedy, gdy będzie stary. Jeśli będzie ciągle wysyłał sygnały miłości wobec Milanu, to oczywistym jest, że jednego dnia tam trafi. Mediolan to także piękne miasto, gdzie można dobrze zjeść

Sam Mbappe w 2022 roku mówił La Gazzetcie dello Sport: – Moja relacja z Milanem jest wyjątkowa. Jako dziecko miałem opiekunkę, Włoszkę. Spędzałem dużo czasu z jej rodziną, która cała była kibicami Milanu. Więc to dzięki nim ja też kibicowałem „Rossonerim” i oglądałem sporo ich meczów. Kiedy Milan w niesamowitych okolicznościach uległ Liverpoolowi w finale Ligi Mistrzów, wówczas Mbappe miał siedem lat. Gdy zrewanżował się „The Reds” dwa lata później i zgarnął trofeum po dwóch trafieniach Pippo Inzaghiego, to Francuz był dziewięciolatkiem. To już zdecydowanie wiek, gdzie można świadomie sympatyzować z jakimś zespołem i mieć z tego okresu wspomnienia.

🇫🇷🗣️ Kylian Mbappé: "I've always said that, if one day I had to go to Italy I would go to Milan."

"I've been a big Milan fan since I was a kid and I've seen all their games in Serie A." ❤️🖤 (@DiMarzio) pic.twitter.com/ZPPnNyW72x

