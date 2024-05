Lautaro Martinez jest jednym z najlepszych napastników na świecie i parę dni temu został wybrany MVP aktualnego sezonu w lidze włoskiej. Przed jego Interem w nowym sezonie czeka trudne zadanie, bo trzeba obronić tytuł – jako, że jest on jest jego kapitanem, presja na nim będzie największa. Nie jest jednak do końca przesądzone, czy w w ogóle nowym sezonie ujrzymy Lautaro w niebiesko-czarnej koszulce z dwiema gwiazdkami. Rozmowy o nowej umowie napastnika utknęły w martwym punkcie.

Kapitalny sezon

Lautaro poprowadził zespół do mistrzostwa Włoch. Notował często trzymeczowe serie z golem, Salernitanie strzelił aż cztery, dlatego po dziewięciu kolejkach miał na koncie aż 11 bramek. Prezentował wybitną formę. Dopiero w końcówce sezonu wyhamował. Od marca trafił zaledwie raz. To bardzo skromny dorobek w tym czasie. Niemniej zakończył sezon z 24 trafieniami w lidze, zostając królem strzelców w pierwszym sezonie, w którym to on był kapitanem numer jeden Interu. Przejął on opaskę od Samira Handanovicia, który zakończył karierę. Wicekapitanem został z kolei Nicolo Barella. Jego poprzednikiem był z kolei odchodzący do Monzy Danilo D’Ambrosio.

Lautaro Martinez „udźwignął” swoją nową rolę. Niepotrzebny był mu do partnerowania z przodu nawet Romelu Lukaku, bo Argentyńczyk stworzył nowy duet z Marcusem Thuramem. Francuz z kolei zanotował 13 goli i siedem asyst. Gdyby zliczyć bramki obu napastników w Serie A, to będzie ich 37. To 41% spośród wszystkich trafień „Nerazzurrich” w lidze.

Lautaro Martinez jednak odejdzie z Interu?

– Albo zawodnik zdecyduje zrezygnować z pieniędzy, które dostanie gdzie indziej i zadowoli się znaczną podwyżką zaproponowaną przez klub i pozostanie kapitanem Interu, albo utrzyma swoją pozycję negocjacyjną, która dla klubu jest nieosiągalna i wtedy przedłużenie staje się niemożliwe – zdradził na portalu Twitter/X czołowy dziennikarz w sprawach Interu – Fabrizio Biasin.

🚨🚨 #Inter cannot afford to start next season without having renewed the contract of Lautaro Martínez. At the moment, the parties are very far apart.#Inter wants to reach a solution shortly. In the next few days, the club will want a clear answer from Lautaro and his agent.

If… pic.twitter.com/82kktUKcuJ — Inter Xtra (@Inter_Xtra) May 28, 2024

Oznacza to lato pełne nerwów dla fanów „Nerazzurrich”. Kilka dni temu klub przejął amerykański fundusz Oaktree. Do przejęcia doszło w związku z tym, że Steven Zhang i chińska grupa Suning nie była w stanie w terminie spłacić trzyletniej pożyczki. Finalnie kwota, którą mieli wyegzekwować Amerykanie miała sięgać 385 mln euro, na które składało się 275 milionów plus odsetki. Inter próbował w międzyczasie zaczerpnąć pożyczkę od innego funduszu – PIMCO. Druga z firm miała zagwarantować drużynie z Lombardii 400 milionów euro na refinansowanie starej pożyczki. Oaktree zabezpieczyło się jednak na ten wypadek zapisami w zobowiązaniu mediolańczyków i do przelewu nowej transzy pieniędzy nie doszło.

W związku z tym Lautaro Martinez nadal nie może być pewny nowej umowy. Obecna wygasa w 2026 roku, na jej mocy zarabia on 6 milionów euro netto. Plotki we Włoszech mówią o podwójnej podwyżce jako chęci przekonania 26-letniego argentyńskiego napastnika. Klub ma plan, aby wejść w sezon wraz z uprzednim załatwieniem tej sprawy już teraz, zawczasu. Martinezowi niedawno dostało się też w mediach za występ na MŚ 2022. Ricardo Trevisani nazwał go kimś w rodzaju nosiwody. Napastnik Interu skomentował to: – Traversa, zapomniałeś, że nosiłem też Puchar Świata.

Fot. Screen YouTube/ NOVE

