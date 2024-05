Olympiakos – Fiorentina 29.05 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.70 Olympiakos - Fiorentina Poniżej 2.5 goli TAK Obstaw

Typy bukmacherskie na Olympiakos – Fiorentina i kursy na finał Ligi Konferencji. W środę 29 maja odbędzie się finał Conference League. Olympiakos sensacyjnie pokonał Aston Villę, natomiast Fiorentina poradziła sobie z Club Brugge i awansowała do drugiego finału z rzędu. Poniższa analiza bukmacherska meczu Olympiakos – Fiorentina dostarczy wszystkich niezbędnych informacji na temat zbliżającego się starcia. Będzie to pierwsze spotkanie pomiędzy tymi ekipami w historii co tylko dodaje emocji i napięcia temu widowisku. Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

Olympiakos – Fiorentina – typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie na mecze finałowe nie należądo najłatwiejszych. Przygoda Olympiakosu w europejskich pucharach w tym sezonie rozpoczęła się w Lidze Europy, gdzie trafili do grupy A z West Hamem, Freiburgiem i TSC. Tam z dorobkiem 7 punktów po 6 spotkaniach zajęli trzecie miejsce, przez co spadli do rozgrywek niższego rzędu, czyli Ligi Konferencji. W 1/16 finału zmierzyli się z węgierskim Ferencvarosem, których w dwumeczu ograli 2:0. Następnie przyszła kolej na podróż do Izraela, a będąc dokładniejszym ponownie do Węgier- Budapesztu, gdzie przyszło im zagrać z Maccabi Tel Aviv. Dwumecz ten był całkowicie szalony, bowiem Grecy pierwszy mecz przegrali 1:4, a mimo to w rewanżu udało im się wrócić i awansować do ćwierćfinału, gdzie czekało już na nich tureckie Fenerbahce. Z zespołem Sebastiana Szymańskiego obyło się bez rollercosteru, bowiem pierwszy mecz wygrali 3:1, natomiast drugi zremisowali 1:1. Na ostatniej prostej przyszło im się zmierzyć z głównym faworytem do końcowego triumfu czyli Aston Villą. Grekom zespół z Birmingham jednakże okazał się być niestraszny, bowiem ograli ich 6:2 w dwumeczu. Finał będzie dla nich rzeczą wyjątkową, bowiem odbędzie się on na ich rodzimej ziemi, w Atenach, przez co będzie dla nich dodatkowy czynnik motywacyjny.

Fiorentina natomiast grała w Lidze Konfrerencji już od fazy grupowej, gdzie zmierzyła się ze wspomnianym już Ferencvarosem, Genk i Cukaricki. Włosi zakończyli grupową batalię z 12 punktami, przez co zajęli pierwsze miejsce w grupie i na wiosnę rozpoczęli fazę playoff bezpośrednio od 1/8 finału. Tam przyszło im zagrać z innym zespołem z Izraela czyli Macabbi Haifą. Podobnie jak w przypadku Greków, nie była to łatwa przeprawa dla Violi, bowiem dwumecz zakończyli na styku, z wynikiem 5:4. Ćwierćfinał natomiast to podróż do Czech, gdzie spotkali się z Victorią Pilzno, którą ograli 2:0. Na ostatniej prostej Włochom stanął Michał Skóraś i jego Club Brugge, który postawił spory opór Fiorentinie. Dwumecz zakończył się wynikiem 4:3, co pokazuje, jak mocno musieli się napracować, aby awansować do drugiego finału z rzędu. Drugi przegrany finał z rzędu byłby niewyobrażalnym ciosem dla całej włoskiej społeczności, dlatego też możemy być pewni, że Viola zrobi wszystko, aby przywrócić blask Calcio i powrócić do Florencji z pucharem.

Moim zdaniem zobaczymy tu bardzo defensywne starcie, gdzie jedni i drudzy będą mocno bronili swojego pola karnego. Stawiam na under 2.5 gola po kursie @1.70.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Olympiakos – Fiorentina

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Olympiakos – Fiorentina. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Ayoub El Kaabi po kursie @3.00!

Tutaj jeden mecz decyduje o wszystkim i nie można pozwolić sobie na najmniejszy błąd. Gra będzie ostra i twarda już od pierwszych minut. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Olympiakos – Fiorentina

Olympiakos wygrał trzy mecze z ostatnich pięciu

Fiorentina jest niepokonana od czterech spotkań

W ostatnich ośmiu spotkaniach z udziałem ekipy z Włoch za każdym razem zanotowano BTTS

Spotkanie w finale Ligi Konferencji będzie pierwszym w historii pomiędzy greckim Olympiakosem, a włoską Fiorentiną. Do tej pory te ekipy nie miały okazji się spotkać ze sobą.

Przewidywane składy Olympiakos – Fiorentina

Girona : Tzolakis – Rodinei – Retsos – Carmo – Ortega – Hezze – Iborra – Chiquinho – Podence – Fortounis – El Kaabi

: Tzolakis – Rodinei – Retsos – Carmo – Ortega – Hezze – Iborra – Chiquinho – Podence – Fortounis – El Kaabi Granada:Terracciano – Dodo – Milenković – Martinez Quatra – Biraghi – Beltran – Melo – Mandragora – Gonzalez – Kouame – Belotti



Fot. PressFocus