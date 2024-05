Borussia Dortmund – Real Madryt 01.06 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.72 Borussia Dortmund - Real Madryt Obie strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Borussia Dortmund – Real Madryt. Trwa właśnie kolejny długi weekend majowy podczas którego będziemy świadkami najważniejszego meczu w Lidze Mistrzów sezonu 2023/2024, czyli wielki finał, który zostanie rozegrany w sobotę 1 czerwca o godzinie 21:00 na legendarnym stadionie w stolicy Anglii – Wembley. W roli głównej zobaczymy niemiecki zespół Borussię Dortmund oraz Real Madryt. Obie strony w przeszłości już grały w finale tych prestiżowych rozgrywek, więc mamy nadzieję być świadkami wielkiego spektaklu na tym legendarnym obiekcie. Będzie to także LAST DANCE dla Marco Reusa w barwach BVB oraz Toniego Kroosa w Realu. Koniecznie zobacz typy bukmacherskie na to spotkanie. Zapraszam do artykułu!

Borussia Dortmund – Real Madryt – typy bukmacherskie

Borussia Dortmund nie do końca może zaliczyć sezon ligowy do udanych w Bundeslidze, ponieważ finiszowała dopiero na 5. miejscu, gdzie po drodze było sporo zawirowań i problemów. Ale cel minimum został osiągnięty i zagrają w przyszłym sezonie w rozgrywkach Champions League. Udało się także wygrać w Monachium ze swoim odwiecznym rywalem – Bayernem Monachium, więc nie jest aż tak źle, bo takie rzeczy również cieszą i budują. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów to trafili do tak zwanej grupy śmierci, gdzie przyszło im się mierzyć z PSG, AC Milanem oraz Newcastle United. Byli skazywani na porażkę, ponieważ początek sezonu był w ich wykonaniu kiepski, a tutaj okazało się, że nie dość, że wygrali zmagania w grupie F to jeszcze ponieśli tylko jedną porażkę. Na samym starcie przegrali tylko w Paryżu 0:2, potem bezbramkowy remis z Milanem i mieli tylko punkt na koncie, ale wzięli się mocno do pracy i pokazali charakter. Odprawili dwukrotnie Newcastle 2:0 i 1:0, wygrali na San Siro 3:1, zatrzymali PSG remisując 1:1 i w 1/8 czekało już holenderskie PSV Eindhoven, co wydawało się teoretycznie dobrym rywalem. W Holandii zremisowali 1:1, chociaż byli lepszym zespołem, tylko brakowało im szczęścia i wykończenia, ale przed własną publicznością strzelili dwie bramki, nie tracąc żadnej i awansowali dalej. W ćwierćfinale to już Atletico Madryt i falstart w Hiszpanii, gdzie przegrali 1:2, ale w Dortmundzie to była prawdziwa determinacja i wygrali 4:2. W półfinale już spotkanie starych znajomych grupowych, czyli PSG. Mało kto wierzył w niemiecki zespół, tym bardziej, że Mbappe i spółka wyeliminowali FC Barcelonę, a BVB zagrało mądrze wygrywając pierwszy i drugi mecz po 1:0. Jak widać, ze strzelaniem bramek nie mają żadnych problemów, nawet z najlepszymi drużynami.

Real Madryt jako jedyny nie przegrał żadnego meczu w tej edycji LM i po raz kolejny melduje się w wielkim finale. Fazę grupową przeszli z kompletem punktów, w 1/8 finału mieli trochę problemów z RB Lipskiem, a w ćwierćfinale czekał aktualny zwycięzca Champions League – Manchester City. Wszystko rozstrzygnęły rzuty karne na Etihad Stadium i awans „Królewskich”. W półfinale tak naprawdę uciekli spod topora, bo w Monachium po dobrym pojedynku zremisowali z Bayernem 2:2, a w rewanżu w Madrycie do 88. minuty przegrywali i dzięki dwóm trafieniom Joselu odwrócili losy awansu. Real jest do „ugryzienia” i ma słabe punkty, a Reus i spółka będą chcieli napisać piękną historię. Gram tutaj gola po obu stronach – kurs 1.72 w BETFAN.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Borussia Dortmund – Real Madryt

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Real – Bayern. Koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów łączonych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma duet „Królewskich": Vinicius Junior – 2.28 oraz Jude Bellingham – 2.33.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Obie ekipy są w niezłej formie, z lekkim wskazaniem na Real Madryt, dlatego zapowiada się elektryzujący pojedynek dwóch utytułowanych klubów. Stawką jest zwycięstwo rozgrywek Ligi Mistrzów 2023/2024, czyli Puchar Europy. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Borussia Dortmund – Real Madryt

W czterech ostatnich pojedynkach bezpośrednich mieliśmy cztery BTTS

Ani razu nie byliśmy świadkami bezbramkowego remisu, za każdym razem padały przynajmniej dwa gole

Real strzelił w nich 10 bramek, a Borussia 9.

Przewidywane składy Borussia Dortmund – Real Madryt