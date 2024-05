Oficjalnie: Vincent Kompany trenerem Bayernu

Vincent Kompany został oficjalnie zaprezentowany przez Bayern jako nowy szkoleniowiec ”Die Roten”. 38-latek podpisał z Bawarczykami kontrakt do końca sezonu 2026/27. Belg będzie pierwszym zagranicznym trenerem Bayernu od niemal pięciu lat, kiedy to monachijczyków prowadził Chorwat Niko Kovac.

Kompany oficjalnie trenerem Bayernu

W ostatnich tygodniach co rusz poszerzała się lista trenerów, którzy odrzucali ofertę przejęcia Bayernu. Umowy ze swoimi pracodawcami przedłużyli Xabi Alonso, Ralf Rangnick i Julian Nagelsmann. Propozycję przenosin do Monachium mieli także odrzucić Roger Schmidt, Roberto De Zerbi, czy Erik ten Hag, a Crystal Palace postawiło zaporową cenę 86 mln funtów za wykupienie Olivera Glasnera. Zdesperowane władze Bayernu zaproponowały więc zostanie w klubie Thomasowi Tuchelowi, jednak ten nie zmienił swojej pierwotnej decyzji.

Tuż po zakończeniu sezonu ligowego Christian Falk ze ”Sport Bildu” informował, że Bayern szuka trenera wśród klubów Premier League, jednak spoza ”Big Six”. Tak oto pojawiły się kandydatury Thomasa Franka z Brentfordu i Vincenta Kompany’ego z Burnley. Bayern zagiął parol na belgijskiego szkoleniowca, jednak musiałby zapłacić klauzulę klubowi z Turf Moor. Bayern oferował 10 mln euro, jednak Burnley chciało więcej.

Po kilku dniach obie strony doszły jednak do porozumienia i jak informował Falk – Bayern miał zapłacić za Kompany’ego od 10,5 do 12 mln euro. Belg ma rozpocząć pracę w stolicy Bawarii 15 lipca, a umowa ma obowiązywać do końca sezonu 2026/27. Dzień po tej informacji Kompany zjawił się w siedzibie klubu, a po południu został oficjalnie zaprezentowany przez klub.

Vincent Kompany jest pierwszym zagranicznym trenerem Bayernu od czasu Niko Kovaca, który prowadził klub od lipca 2018 do listopada 2019 roku. Bayern jest dla 38-latka trzecim klubem w karierze trenerskiej i trzecim, który poprowadzi w innym kraju. Karierę trenerską Kompany rozpoczął w 2019 roku w rodzimym Anderlechcie, gdzie miał pełnić rolę grającego trenera. Taka sytuacja miała jednak miejsce tylko w pięciu meczach, a pełnoprawnym trenerem Anderlechtu Kompany został w sierpniu 2020 roku, kiedy to zakończył karierę piłkarską.

W 2022 roku Belg wrócił do Anglii, gdzie przejął zdegradowane z Premier League Burnley. Pod wodzą Kompany’ego ”The Clarets” już po roku wrócili do elity, wygrywając rozgrywki Championship z dorobkiem 101 punktów. Był to piąty najlepszy wynik w historii tych rozgrywek. W Premier League Burnley jednak sobie nie poradziło i drugi najmłodszy skład w lidze (średnia wieku 25,3 lat) zajął przedostatnie, 19. miejsce z ośmiopunktową stratą do bezpiecznej strefy. Burnley strzeliło 41 goli w 38 meczach, co było trzecim najgorszym wynikiem w lidze, a 78 straconych bramek stawiało ich w roli trzeciej najgorszej defensywy.

Mimo to Kompany wciąż cieszy się dużym zaufaniem na rynku, a sam Pep Guardiola mówił, że ”kiedyś zostanie on trenerem Manchesteru City”. Z ogromnego potencjału Belga zdają sobie sprawę także władze Bayernu. Dyrektor generalny Jan-Christan Dressen w rozmowie z mediami klubowymi mówił, że ”Kompany reprezentuje dokładnie takie wartości i ducha zespołowego, jakich potrzebujemy”.

Kompany to typ trenera, który bardzo dobrze pasuje do filozofii gry i tożsamości Bayernu. Jego zespoły chcą grać w piłkę w sposób dominujący i z dużą intensywnością. To młody, bardzo ambitny trener, który ma duże międzynarodowe doświadczenie, trzyma rękę na pulsie zawodników i dokładnie wie, co powinno się dziać na boisku – dodawał dyrektor sportowy Bayernu Christoph Freund. Nie mogę się doczekać wyzwania, jakie niesie ze sobą Bayern. To wielki zaszczyt móc pracować dla tego klubu – Bayern to wielka instytucja w międzynarodowym futbolu. Jako trener musisz bronić swojej osobowości – ja uwielbiam mieć piłkę, być kreatywnym, ale musimy też być agresywni i odważni na boisku. Nie mogę się doczekać najprostszych rzeczy, jak praca z zawodnikami, czy tworzenie zespołu. Kiedy fundamenty zostaną stworzone, nadejdzie sukces – mówił Kompany.

fot. FC Bayern Munchen / YouTube

Tworzymy codziennie nasz przewodnik po EURO 2024: