EURO 2024: Holandia z ostateczną kadrą – nie ma rewelacji Bundesligi

EURO 2024 zbliża się wielkimi krokami, kolejne kadry ogłaszają swoje składy. Poznaliśmy kolejną z nich. Swoją listę powołanych na niemiecki turniej ogłosił selekcjoner reprezentacji Holandii Ronald Koeman. Były legendarny obrońca „Oranje” i trener Barcelony wybrał 26 graczy. Na liście zabrakło miejsca dla Iana Maatsena z Borussii Dortmund, Martena De Roona – kontuzjowanego kapitana Atalanty oraz Nicka Olija ze Sparty Rotterdam.

Holandia z ostateczną kadrą

W składzie znalazły się największe gwiazdy holenderskiej piłki, jak Virgil van Dijk, Frenkie de Jong czy Memphis Depay. W kadrze nie brakuje również innych doświadczonych piłkarzy, jak Georginio Wijnaldum, Stefan de Vrij, czy Wout Weghorst. Ogółem można stwierdzić, że Ronald Koeman ufa dobrze znanym sobie twarzom, z którymi współpracował w Holandii w latach 2018-2020.

Nie brakuje tutaj młodych gniewnych – jak choćby Xaviego Simonsa czy Jeremiego Frimponga, gwiazdy tegorocznej sensacji – Bayeru Leverkusen. W stosunku do marcowych powołań zabrakło miejsca dla m.in. Marco Bizota czy Matsa Wieffera. Bramkarz francuskiej rewelacji sezonu Stade Brest zrezygnował z powodów rodzinnych. Na turniej nie pojedzie też kontuzjowany boczny obrońca Quilindschy Hartman z Feyenoordu, który niedawno wykluczył się na długo z gry. W szerokiej kadrze sporą niespodzianką był z kolei brak powołania dla jednego z najlepszych piłkarzy minionego sezonu Serie A, Joshuy Zirkzee.

Holendrzy trafili do trudnej grupy. Z perspektywy Polski jest to wręcz grupa śmierci, bo grupa B to nie tylko „Oranje”, ale też Francja i Austria, która jest teraz naprawdę solidnym średniakiem, z graczami odgrywającymi istotne role w Bundeslidze i Ralfem Rangnickiem na ławce trenerskiej. Holandia zacznie turniej od meczu z Polską. Wydaje się, że piłkarze Ronalda Koemana będą musieli wygrać ten mecz z teoretycznie najłatwiejszym rywalem. Z Francją „Oranje” zmierzyli się już w grupie eliminacyjnej.

Przed EURO 2024 Holendrzy zagrają dwa towarzyskie mecze – 6.06 z Kanadą oraz cztery dni później z Islandią. Oba spotkania odbędą się na De Kuip w Rotterdamie.

Skład Holandii na EURO 2024

Bramkarze:

Justin Bijlow (Feyenoord),

Mark Flekken (Brentford),

Bart Verbruggen (Brighton),

Obrońcy:

Nathan Aké (Manchester City),

Daley Blind (Girona),

Virgil van Dijk (Liverpool),

Denzel Dumfries (Inter Mediolan),

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen),

Lutsharel Geertruida (Feyenoord),

Matthijs de Ligt (Bayern),

Micky van de Ven (Tottenham),

Stefan de Vrij (Inter),

Pomocnicy:

Ryan Gravenberch (Liverpool),

Frenkie de Jong (Barcelona),

Teun Koopmeiners (Atalanta),

Tijjani Reijnders (AC Milan),

Jerdy Schouten (PSV Eindhoven),

Joey Veerman (PSV Eindhoven),

Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq),

Napastnicy:

Steven Bergwijn (AFC Ajax),

Brian Brobbey (AFC Ajax),

Memphis Depay (Atlético),

Cody Gakpo (Liverpool),

Donyell Malen (Borussia Dortmund),

Xavi Simons (RB Lipsk),

Wout Weghorst (TSG Hoffenheim)

Fot. PressFocus

Tworzymy codziennie nasz przewodnik po EURO 2024: