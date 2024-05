Ważny sprawdzian reprezentacji Polski. Zagrają z Niemkami w el. EURO 2025

31 maja reprezentantki Polski rozegrają kolejny mecz eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy. Zostaną poddane najtrudniejszej próbie. Zmierzą się bowiem na wyjeździe z Niemkami, ośmiokrotnymi mistrzyniami kontynentu, a zarazem finalistkami ostatniej edycji czempionatu. A my… cóż, mamy na ten moment zero punktów.

Sytuacja w grupie nie wygląda za ciekawie. Za „Biało-czerwonymi” dwa mecze eliminacyjne. W kwietniu przegrały na wyjeździe z Islandią 0:3, a następnie u siebie z Austrią 1:3. Mimo obiektywnie niezłej gry pozostają więc z zerem punktów i jedną bramką – zdobytą przez Ewelinę Kamczyk. Dodajmy, że piękną bramką, która jednak żadnych oczek nie dała.

Małe szanse Polski z Niemcami

To, co najważniejsze Polki ugrały jednak przed rokiem. Wygrywając grupę Ligi Narodów z Serbią, Grecją i Ukrainą, nasze reprezentantki dostały się do elitarnego grona, w którym występują obecnie. Zagwarantowały sobie tym samym minimum baraż, a w najbliższych miesiącach ich głównym celem (jedynym realnym) jest sprawienie, by były w nim rozstawione (nie mogą być więc najsłabszym z czwartych miejsc).

W najbliższym oknie reprezentacyjnym naszą kadrę czekają dwa mecze z Niemkami. Pierwszy zaplanowano na 31 maja. Rozpocznie się o godzinie 20:30 w Rostocku. Oczywiście, zdecydowanymi faworytkami będą rywalki. W dotychczas rozegranych 13 edycjach kobiecego EURO, Niemki aż dziewięciokrotnie były w finale. Osiem razy kończyły go zgodnie ze swoimi założeniami, sięgając po złoto. Ostatnio, w 2022 roku, przegrały dopiero w finale i dopiero po dogrywce 1:2 z Angielkami. Od tego czasu zaliczyły co prawda nieudany mundial (w ubiegłym roku sensacyjnie odpadły już w grupie), ale dziś ponownie odradzają się jako potęga. To drużyna o bardzo małej liczbie słabych punktów.

Powroty do kadry

To, co może pocieszać, to fakt, że Polki lubią sprawiać niespodzianki właśnie w starciach z teoretycznie znacznie lepszymi. W ostatnich latach przy okazji meczów eliminacyjnych potrafiły zaskoczyć Hiszpanię czy Norwegię. Z obydwoma remisowały po 0:0. W piątkowym starciu każdy ewentualnie wywalczony punkt traktować trzeba będzie jako mega sensację na plus. I gigantyczny krok, by być rozstawionym w barażach.

Do składu po bardzo długiej nieobecności wróciły Paulina Dudek i Małgorzata Mesjasz. Wśród powołanych jest też Adriana Achcińska, która ostatnimi czasy również często była nieobecna z powodu kontuzji. To duże wzmocnienia pod kątem potencjału defensywnego drużyny. A przecież właśnie obrona może być w starciach w Niemkami kluczowa.

Sytuacja w „polskiej” grupie po dwóch kolejkach:

1. Niemcy – 6 pkt (bramki: 6-3)

2. Austria – 3 pkt (bramki: 5-4)

3. Islandia – 3 pkt (bramki: 4-3)

4. Polska – 0 pkt (bramki: 1-6)

– miejsce 1. i 2. awansują bezpośrednio na EURO 2025, miejsca 3. i 4. zagrają w barażach

